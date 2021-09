Confira as ofertas do Super Fim de Semana do Supermercado América

Uma mulher de 32 anos foi julgada por um júri popular nesta quarta-feira (22), sob acusação de matar o próprio pai, em Alta Floresta D’Oeste, no interior de Rondônia. De acordo com o processo, a mulher confessou o crime, porém alegou que o crime, ocorrido no dia 14 de janeiro de 2021, foi motivado porque o pai abusava sexualmente dela e dos demais irmãos, e agredia sua genitora, além de ameaçar matar seu esposo.

O julgamento começou às 8h e terminou por volta das 17h. O júri popular foi formado por quatro homens e três mulheres.

Durante o julgamento, o Ministério Público (MP) pediu a condenação por crime qualificado, enquanto que a defesa pediu absolvição ou crime privilegiado (homicídio simples), sem qualificadoras.

Por quatro votos a três, o Tribunal do Júri da Comarca de Alta Floresta D’Oeste decidiu por não absolver, todavia, nas demais votações, o júri acolheu as teses da defesa, considerando crime privilegiado e retirou as qualificadoras.

Na sentença lida pelo juiz Fabrízio Amorim de Menezes, o magistrado fixou a pena em 4 anos em regime aberto servindo de alvará de soltura imediatamente.

A defesa lamentou a não absolvição, tendo em vista o placar apertado de 4 a 3, porém exaltou a decisão do júri em acatar as teses de homicídio privilegiado e as retiradas das qualificadoras.

A defesa foi patrocinada pelo advogado ÁLVARO MARCELO BUENO sendo a banca composta pelo Advogado ADEILDO MARINO e pelo bacharel WENDERSON SILVA.

O caso teve grande repercussão. O julgamento foi acompanhado por uma plataforma digital, disponibilizada pelo Tribunal de Justiça. Ao longo do julgamento, a sala virtual permaneceu com lotação máxima de participantes.

Fonte: Florestanotícias.com

Relembre o Caso