Vem Aí nestá quinta feira dia 23/09/21 a 2º live da aciaf ao vivo participe

Na 2° edição do “Festival Nacional do Tambaqui da Amazônia”, que acontece neste domingo (19), o Governo de Rondônia, por meio da Superintendência Estadual de Comunicação (Secom), vai transmitir por live o evento, pelos canais oficiais do Poder Executivo. A transmissão ao vivo, no formato de Programa Web, contará com pautas voltadas para a importância do tambaqui no Estado e o valor econômico em exportações pelo mundo, além de mostrar detalhes do evento que este ano ganha grandes proporções sendo realizado em todas as capitais do Brasil e no Distrito Federal.

A cobertura do festival conta com o trabalho de jornalistas e outros profissionais da área de tecnologia. O objetivo é garantir e promover o acesso a um dos maiores eventos realizados no Brasil.

A Superintendente Estadual de Comunicação, Rosângela Silva Castelo, destaca que a transmissão do Festival representa um importante avanço na área de tecnologia da informação, elevando as ações já desenvolvidas pela área de comunicação do Estado. “Este ano, o trabalho em conjunto com a Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural de Rondônia (Emater-RO), tem sido muito grande. Juntamos todos os esforços para que possamos levar a melhor transmissão deste evento para o Brasil e para o mundo”, disse a superintendente, destacando o comprometimento de cada profissional da Secom para a concretização da transmissão.

A coordenadora de Estratégia, Publicidade e Promoção, Caroline Moraes Cardoso, salienta que a transmissão e cobertura do evento garantem visibilidade às ações desenvolvidas pelo Governo de Rondônia. “Esse formato de transmissão Programa Web é algo inovador. É a primeira vez que a Secom traz um formato digital diferenciado que abrange o mundo todo”. Toda a divulgação desenvolvida para o “II Festival Nacional do Tambaqui da Amazônia”, garante para quem não é de Rondônia, possa conhecer as singularidades do Estado, e incentive o valor de compra do pescado, que já é considerado um dos peixes mais exportados. “Vamos acompanhar o evento com os jornalistas em estúdio e outros envolvidos com a cobertura no local. Essa live tem um peso grande e possibilita que as pessoas possam acompanhar pela internet e apreciar esse trabalho. O evento não é só importante para o Governo em si, mas para todo o nosso Estado”, finaliza Saincler Rebouças, assessor de comunicação da Emater e integrante da equipe de transmissão do programa web. A transmissão do “II Festival Nacional do Tambaqui da Amazônia” acontece neste domingo (19), a partir das 11 horas na página oficial do Governo de Rondônia no Facebook e no YouTube.