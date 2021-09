Preço do boi gordo está estável. Frango em queda e suíno em alta

Com a realização e o sucesso do “II Festival Nacional do Tambaqui da Amazônia”, promovido pelo Governo de Rondônia, 58 entidades filantrópicas de todo o país foram beneficiadas com o valor arrecadado das vendas do peixe assado na brasa, no último domingo (19). Além de promover e incentivar o consumo do tambaqui, o festival teve como objetivo realizar uma ação solidária.

No total, foram assadas 34.050 bandas de tambaqui nas 26 capitais e no Distrito Federal, além de 30 municípios do estado de Rondônia e mais uma do estado de Santa Catarina, Itajaí, resultando no valor de R$ 681 mil. Somente em Rondônia foram assadas mais de 18 mil bandas do pescado, arrecadando cerca de R$ 370 mil.

Todo o valor arrecadado no Estado será revertido em doação para instituições filantrópicas como Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae), Hospital Santa Marcelina, Hospital do Amor, Fazenda da Esperança, Associação Unidos Pela Vida, Lar do Idoso, Lions Clube, Centro Sociais, paróquias, centros de Reabilitações, entre outras. A escolha das entidades beneficiadas de cada município foi feita pelos organizadores locais do festival. Porto Velho foi a cidade que assou a maior quantidade: 4 mil bandas. O valor arrecadado, cerca de R$ 80 mil, será doado ao Hospital Santa Marcelina. Situado no km 17 da BR-364, o hospital está com 156 leitos e é a principal referência em atendimento de média complexidade para a população da região Norte, atendendo diariamente cerca de 750 pacientes. A unidade hospitalar é preparada para realizar consultas, exames, cirurgias e internações em mais de 20 especialidades diferentes. A diretora do Hospital Santa Marcelina, irmã Lina Maria Ambiel, frisou que a doação será destinada para confecção de novas próteses para pacientes. “Nós agrademos muito por este gesto de solidariedade em prol do Hospital. Será uma grande ajuda. Muito obrigada a todos que participaram e ajudaram nessa grande ação”, disse. Segundo o secretário de Estado da Agricultura (Seagri), Evandro Padovani, o festival foi um grande sucesso e movimentou todo o país. “A expectativa foi superada e agradecemos a todos que ajudaram a assar todos os peixes. Atingimos todas as capitais, levamos o nosso peixe para todo o país e todo o valor arrecadado será destinado às entidades filantrópicas. Estamos muito felizes com o resultado final, agradecemos o apoio de todos que contribuíram para a realização desse grande festival”. Para a realização do II Festival Nacional do Tambaqui da Amazônia, o Governo contou com diversos parceiros, sendo eles: Seagri, Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater), Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), Superintendência Estadual de Desenvolvimento Econômico e Infraestrutura de Rondônia (Sedi), Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) Rondônia, Lions Club, Zaltana Pescados, Associação de Criadores de Peixes do Estado de Rondônia (Acripar), Agrofish Nova Aurora, Agro Indústria Rodrigues, Pescados do Vale, Rondofish e da WS Pescados, além das prefeituras municipais.