Alta Floresta – Jovem tem celular roubado enquanto caminhava, no Bairro Centro

O Governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Educação (Seduc) em parceria com a Secretaria de Segurança, Defesa e Cidadania (Sesdec), realizou na manhã de sábado (11), o lançamento do 1º Concurso de Redação, “Policial, herói da vida real”. O evento ocorreu no Núcleo de Operações Aéreas (NOA), em Porto Velho. A ação tem como público-alvo estudantes do 6º ano do ensino fundamental de 35 escolas estaduais que pontuaram no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) em 2019.

Com a finalidade de promover um Dia das Crianças diferenciado, com premiações que serão entregues no dia 12 de outubro, o concurso tem como objetivo realizar a interação de ideias e compartilhar conhecimento em relação à importância da polícia comunitária no meio social, no município de Porto Velho.

A subgerente de Ensino Fundamental da Seduc, Mary Katia, destacou a importância da ação para ampliar os laços entre o poder público e a comunidade civil organizada. “A escrita auxilia na capacidade de raciocínio, além de ensinar e permitir reflexões sobre temas importantes da sociedade, como abordado no concurso”.

O secretário da Educação, Suamy Vivecanda, afirmou que o momento é propício para incentivar a escrita e evidenciou o valor da cooperação entre Secretarias de Estado para a promoção de projetos de incentivos à sociedade. “Temos o compromisso humano de exaltar o trabalho daquelas pessoas que estão promovendo a segurança dos trabalhadores, de todos sem olhar a quem, e estimular a criatividade dos estudantes”.

“Hoje é um momento especial e importante para educação e comunidade como um todo. Poder propiciar esse trabalho e permitir que haja um dia das crianças diferenciado é de grande alegria, além de compartilhar do conhecimento em relação à importância da polícia comunitária”, agradeceu pela cooperação com a Seduc, o secretário da Sesdec, José Hélio Cysneiros Pachá.

As inscrições serão feitas nas instituições de ensino que os estudantes estão matriculados, devendo ter a assinatura dos pais e do professor orientador. A autorização do responsável é essencial em virtude do uso de imagem e do passeio de helicóptero que faz parte da premiação.

PREMIAÇÃO

A premiação está programada para o dia 12 de outubro nas dependências do NOA, com a presença de autoridades civis e militares.

Os prêmios serão individuais, entregues no local e concedidos por classificação em 1º, 2º, 3º e 4º lugares distribuídos da seguinte maneira:

1° lugar: Notebook + passeio de helicóptero

2° lugar: Tablet + passeio de helicóptero

3° lugar: Celular + passeio de helicóptero,

4º lugar: Bicicleta + passeio de helicóptero

O professor(a) orientador(a) também será premiado nas quatro classificações com os seguintes prêmios:

1° lugar: Notebook

2° lugar: Tablet

3° lugar: Celular

4º lugar: Bicicleta

Confira a lista de escolas participantes: http://www.rondonia.ro.gov.br/publicacao/escolas-participantes-concurso-de-redacao-policial-heroi-da-vida-real/