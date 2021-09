Governo abre inscrições para o 1º Concurso de Criação de Games

Com a intenção de ampliar as possibilidades de ensino e de aprendizagem por meio da construção de jogos digitais, visando a integração e participação dos estudantes, o Governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Educação (Seduc) em parceria com a plataforma Microkids, lança o 1º Concurso de Criação de Games. A solenidade de formação aconteceu na segunda-feira (20), de forma on-line. As inscrições iniciam nesta terça-feira (21) e seguem até o dia 5 de outubro.

O concurso é destinado a estudantes dos 7º, 8º e 9º anos do ensino fundamental, matriculados na zona urbana da Rede Pública Estadual. Os alunos e professores que alcançarem o 1º lugar de destaque por ano de ensino receberão um tablet.

Os participantes que obtiverem as maiores notas e votação atingindo os dez primeiros lugares serão agraciados com medalhas de ouro.

A secretária adjunta da Educação, Cristiane Lopes, participou do lançamento e afirmou que o concurso é uma maneira interativa de unir a tecnologia e a capacidade dos alunos de desenvolver projetos voltados ao ensino. “É um concurso importantíssimo, que ficará marcado para o Estado e, principalmente, para os estudantes. Em nome da Seduc, desejo sucesso aos participantes”.

INSCRIÇÕES

O professor/orientador deverá preencher o Termo de Adesão presente no edital que está disponível no portal Microkids, com os nomes e séries dos estudantes e carimbo da escola, enviar para o e-mail ensinofundamental@seduc.ro.gov.br e aguardar a mensagem de confirmação.

Será permitida a participação de dois integrantes por inscrição, sendo o trabalho em dupla, e apenas um professor orientador (a). Poderão participar até cinco trabalhos por ano de ensino para cada unidade escolar.

O game criado deverá abordar a temática essencial para a sociedade atual com cunho educacional a fim de exercitar os valores cidadãos nos estudantes a partir das atitudes e ações desempenhadas no ambiente escolar.

REGULAMENTO

Os estudantes inscritos precisam estar participando do projeto “Rondônia Educacional na Era Digital” para Ensino Fundamental e cadastrados no ambiente virtual do sistema Microkids.

Só vão concorrer os participantes que entregarem todos os conteúdos solicitados do concurso como: Ficha de inscrição, Termo de uso de voz e imagem assinada pelo responsável, Planejamento, Making of, o projeto de desenvolvimento e o executável do game.

Os games produzidos serão avaliados pelos especialistas em tecnologia educacional da equipe técnica e pedagógica que compõem o Sistema Microkids.

CRONOGRAMA

O resultado final dos vencedores será divulgado no dia 17 de novembro, por meio de uma apresentação no site www.microkids.com.br/rondonia e nos canais de comunicação oficiais do Governo de Rondônia.

Os interessados em informações complementares podem entrar em contato com o setor de atendimento on-line através dos e-mails ensinofundamental@seduc.ro.gov.br e suporte@microkids.com.br.