Dicas de como otimizar a sua loja virtual de roupa infantil

Ao desenvolver a sua loja virtual de roupa infantil é importante pensar em oferecer a melhor experiência para o usuário.

É preciso levar em conta itens como desing do site, velocidade de carregamento, qualidade das imagens e informações sobre o produto.

Descubra o que é preciso para otimizar a sua loja virtual de roupa infantil.

1. Design leve e atraente

Escolha layouts fáceis de navegar, simples e que sejam rápidos de carregar. Eles também devem ser responsivos. Você vai entender o que é responsividade mais adiante.

Tenha atenção a como os produtos serão exibidos na página. O ideal é utilizar maneiras diferentes para perceber qual maneira é melhor para a experiência do usuário.

2. Identidade visual

Se ainda não tem uma, é importante desenvolver para trabalhar a consciência de marca. Uma vez que tenha a sua identidade visual própria, utilize as cores que fazem parte da sua identidade visual.

Assim, toda vez que o usuário se deparar com as cores da sua identidade visual, ele lembrará da sua marca.

3. Responsividade

A responsividade permite que o conteúdo da sua loja virtual se adapte aos diferentes dispositivos. Portanto ela é importante para a otimização de sua loja virtual de roupa infantil e para a experiência do usuário.

4. Informações claras

Lojas virtuais que não apresentam informações claras tendem a ser abandonadas. Portanto, deixe claro qual é o preço, quais são as características do produto, as formas de envio, medidas. Quanto mais informações, melhor.

5. Use filtros

Além de informações claras e detalhadas, disponibilize filtros para pesquisa. O uso de filtros também é um item que contribui para a otimização da sua loja de roupas virtual.

Ofereça os mais variados tipos de filtros: por preço, tamanho, cor etc.

6. Qualidade das imagens

Você já ouviu dizer que uma boa imagem vale mais do que mil palavras? Esse clichê ainda vale para lojas virtuais.

Seu cliente precisa ter a melhor experiência possível com o produto. E na loja virtual, essa experiência é proporcionada através das fotos.

Por isso, a qualidade das imagens é importante. Para garantir a qualidade, as imagens devem ter resolução em torno de 600 x 600 a 1200 x 1200.

Além disso, utilize palavras-chave para salvar as imagens. Não use nomes genéricos. Por exemplo: ao invés de usar o nome 21092021.JPG, use camiseta-masculina-nome da sua marca.

7. Criação de conteúdo

Ofereça conteúdo para seu cliente. Por exemplo, você pode criar conteúdos explicando quais são os tipos de tecido, que tipo de tecido é mais adequado para uma determinada época do ano, como escolher roupas para uma determinada ocasião.

Antes de escrever, pesquise sobre produção de conteúdo e palavras-chave. E sempre use textos originais. Afinal, quando você oferece conteúdo de qualidade para seus usuários, você aparece nos sites de buscas como o Google.

8. Cross-sell

O uso do cross-sell faz com que o site ofereça outros produtos relacionados ao que o cliente pesquisou. Então, se o cliente pesquisar por pijama, através do cross-sell, o site mostra camisolas. Normalmente, essa funcionalidade aparece na parte inferior do site.

9. Compre com um-clique

Essa função é importante, principalmente, para fãs da loja virtual. Ninguém quer ficar digitando um monte de dados a cada compra. Portanto, facilite e ofereça a opção de salvar o endereços, dados de pagamento.

Também é interessante oferecer cadastro através das redes sociais. E não esqueça do atendimento. O cliente precisa ter como entrar em contato com a loja virtual.

Seguindo essas dicas, sua loja virtual vai fazer muito sucesso. E para conhecer mais dicas de como otimizar a sua loja virtual de roupa infantil, continue navegando pelo site.