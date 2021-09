Atenção para 2º dose da vacina Pfizer acima de 47 anos quarta feira dia 22/09/21

Fila de espera zerada há cinco meses, leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) vazios e número de internações reduzidos em 93%. Esse é atual cenário de Rondônia que atuou firme no enfrentamento da covid-19, com ações desenvolvidas pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau). A redução iniciou há seis meses, após um pico de casos da doença.

Dados do boletim covid divulgado na noite de segunda-feira (20) mostram que há 75 pacientes internados em tratamento contra a covid-19. Em 17 de março, esse número era de 854 internações e mais 170 pacientes na fila de espera.

O secretário de Estado da Saúde, Fernando Máximo, comemora a redução dos números e conta que esse resultado é fruto de algumas ações do Governo do Estado que contribuem significativamente para o registro de menos casos da doença e maior número de pessoas curadas.

Entre as ações desenvolvidas pela Sesau, destaca o secretário, está a operação “SOS Vacinação”, que visa socorrer e ajudar aqueles municípios que estão com dificuldade na aplicação do imunizante. Ao todo já foram vacinados 3.088 pessoas em Guajará-Mirim, 2.644 município de Candeias; 815 em Porto Velho; 2.032 em São Miguel do Guaporé; 1.384 em Costa Marques; 513 no distrito de São Domingos, 4.389 em Rolim de Moura, 2.473 em Colorado do Oeste, 3.422 em Cacoal e 2.423 em Pimenta Bueno.

Outra ação é o drive-thru de testagem em massa com isolamento dos casos positivos, que já foram realizadas pelo Governo do Estado em auxílio às prefeituras, totalizando 25 edições.

“Mesmo com os números em queda, é fundamental que a população continue com os protocolos de segurança, fazendo uso de máscaras, distanciamento social e a vacinação em massa para quebrar a cadeia de transmissão do vírus”, recomenda Fernando Máximo.