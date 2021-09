Sebrae comemora com piscicultores a abrangência do II Festival do Tambaqui

Evento contou com apoio do Governo de Rondônia e diversas entidades

A realização do II Festival Nacional do Tambaqui da Amazônia foi um grande sucesso. Todos as Unidades da Federação puderam saborear esse nutritivo pescado produzido em Rondônia. A Associação de Criadores de Peixe de Rondônia (Acripar) comemora os resultados com seus parceiros, entre eles o Sebrae em Rondônia, Governo do Estado, entre tantos outros. O evento ocorreu no último domingo (19), quando foram distribuídas mais de 30 mil bandas de tambaqui em mais de 60 pontos distintos país afora.

Tendo a Acripar como pioneira neste tipo de evento, desde a realização da primeira iniciativa, durante a Expovale, em Ariquemes, em 2017, a ideia de um evento de abrangência nacional foi debatida durante a Rondônia Rural Show de 2019, quando o Secretário Executivo da Pesca, Jorge Seif Junior lançou o desafio aos produtores. Em agosto de 2019 era realizada, em plena Esplanada dos Ministérios, o I Festival Nacional do Tambaqui, que contou com a participação do presidente da República, Jair Bolsonaro, aprovando o nosso peixe.

A partir daí os produtores, com os parceiros que agregaram valor à estratégia de tornar o tambaqui um produto consumido em nível nacional, incluindo o peixe na dieta do brasileiro, fazendo com que ele ocupe as gôndolas dos supermercados, foram avançando. A participação dos produtores em eventos como o Conecta Sebrae – Agrolab Amazônia foi fundamental para no contexto de aproximar os países potenciais compradores, em uma iniciativa concomitante à estratégia nacional.

Neste II Festival Nacional do Tambaqui, é possível afirmar que os organizadores estão fazendo história. Foram 38 toneladas de peixe nas 26 capitais brasileiras, além do Distrito Federal e em mais 32 municípios de Rondônia. A rende foi totalmente revertida para entidades de assistência social e/ou de saúde, ampliando o círculo virtuoso em torno desse grandioso evento.

Para o Sebrae é algo ímpar: “Esse marco alcançado com tanta abrangência é a continuidade de um trabalho dedicado a dotar o empreendedor rural de ferramentas, preparando-o para ganhar escala, competividade e alçar voos maiores. Nosso papel, vai desde a gestão da propriedade como uma empresa – e ela é – , passando pela capacitação em negociação e comercialização e nessa promoção estratégica fazendo o produto ser conhecido em todo país. Mas vamos avançar mais. Com estratégia, união de propósito e foco”, comemorou Samuel Almeida, diretor técnico do Sebrae em Rondônia.

“A parceria do Sebrae com a Acripar já vem de longas datas. Nós nos organizamos e tivemos a feliz condição de estabelecermos está feliz parceria com aquele que consideramos os braços do setor produtivo. Tanto o Sebrae de Rondônia como Sebrae Nacional, e isso trouxe muitos dividendos, nos ajudou a organizar a cadeia produtiva e oportunizou levarmos o nosso tambaqui tão longe. Sem essa parceria não poderíamos avançar tanto sem essa parceria mas sabemos que temos um caminho longo pela frente até conquistarmos uma boa fatia do mercado nacional e partirmos para o mercado internacional. Além disso nossa intenção é atrair e investidores para o processamento da produção”, disse Francisco Hidalgo Farina, presidente da Acripar.

As entidades já se movimentam para o próximo passo a ser dado nessa jornada em busca de ganho de mercado. Importa mencionar que a cadeia produtiva gera empregos, movimenta a economia e, com seus resultados, gera divisas, contribuindo para o desenvolvimento econômico do estado.

O II Festival Nacional do Tambaqui da Amazônia contou com diversos parceiros, além do Sebrae em Rondônia, Lions Club, Zaltana Pescados, Emater Rondônia, Superintendências Estadual de Desenvolvimento Econômico e Infraestrutura (Sedi), Secretaria Estadual de Agricultura (Seagri), Governo de Rondônia, Ministério da Agricultura e Associação dos Criadores de Peixes de Rondônia (Acripar), além do apoio da Agrofish Nova Aurora, Agro Indústria Rodrigues, Pescados do Vale, Rondofish e da WS Pescados , e ainda, dos parceiros em cada um dos municípios que foram fundamentais para a realização do evento.

Saiba mais sobre as ações do Sebrae, acesse o site www.sebrae.ro ou ligue gratuitamente para 0800 570 0800. Você também pode acessar o Sebrae pelo WhatsApp, pelo mesmo número. Siga o Sebrae em Rondônia nas redes sociais: Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn e YouTube (@sebraero).