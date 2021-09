O que fazer para controlar o estresse

Para combater o estresse e a ansiedade é importante diminuir as pressões externas, encontrando alternativas para que o trabalho ou o estudo possa ser realizado de forma mais tranquila. Também é indicado encontrar o equilíbrio emocional, sendo capaz de administrar melhor o tempo entre trabalho, família e dedicação pessoal.

Buscar apoio em outras pessoas como um bom amigo, ou até mesmo um psicólogo, também pode ser uma boa estratégia para viver os dias com mais qualidade e menos estresse.

Por isso, indicamos algumas orientações que poderá seguir para combater o estresse e a ansiedade:

1. Praticar exercícios

Investir em, pelo menos, 30 minutos diariamente para fazer algum tipo de exercício físico traz benefícios para as emoções, um tempo para pensar nos problemas e encontrar estratégias para solucioná-los, diminui a quantidade de cortisol, que é um hormônio ligado ao estresse, e ainda libera endorfinas na corrente sanguínea que promovem o bem-estar.

Os exercícios mais indicados são os aeróbicos e os menos aconselhados são os de competição porque podem agravar o estresse. É possível começar com caminhadas na rua, na praça, na praia ou andar de bicicleta, por exemplo., mas se for possível, matricule-se numa academia de ginástica para se sentir mais motivado em tornar esse hábito frequente.

2. Comer os alimentos certos

Banana, nozes e amendoim são alguns exemplos de alimentos que promovem o bem-estar físico e por isso deve-se investir no seu consumo diariamente, aumentando a quantidade, sempre que estiver cansado ou estressado. Os alimentos ricos em ômega 3, como salmão, truta e sementes de chia, também são excelentes opções porque melhoram o funcionamento do sistema nervoso, diminuindo o estresse e o esgotamento mental.

3. Descansar

O cansaço físico e mental é dos desencadeantes do estresse e da ansiedade, por isso ter tempo para conseguir descansar todas as noites é uma grande ajuda para desestressar. Aproveitar os fins de semana para conseguir relaxar um pouco e descansar também pode ajudar, mas se isso não for suficiente, pode ser preciso tirar alguns dias de férias de fim de semana a cada 3 meses, num local que goste e que possa descansar tranquilamente.

As massagens também podem ajudar a combater a tensão muscular, trazendo alívio para a dor nas costas e a sensação de peso na cabeça e no pescoço. Assista no vídeo a seguir como vencer a insônia:

4. Investir em calmantes naturais

Os ansiolíticos só devem ser tomados quando indicados pelo médico, no entanto existem diversos remédios naturais à base de plantas medicinais que podem ser úteis para ajudar a acalmar o sistema nervoso. Alguns exemplos são as cápsulas de valeriana ou maracujina e os chás de lavanda ou camomila, que quando ingeridos regularmente podem ajudar a ter uma noite de sono reparador. Pingar 2 gotas de óleo essencial de lavanda no travesseiro, também pode ajudar a acalmar e dormir com mais facilidade.

Quando estes parecem não ser suficientes para controlar o estresse ou a ansiedade, deve-se ir ao clínico geral para que ele possa investigar a necessidade e recomendar o uso de antidepressivos, por exemplo.

5. Fazer terapia

As técnicas de relaxamento podem ajudar a acalmar e encontrar novamente o equilíbrio emocional, por isso, pode ser uma boa ideia procurar um psicoterapeuta quando achar que não consegue vencer seus problemas emocionais sozinho.

Este profissional poderá indicar algumas estratégias para se acalmar e irá promover o auto conhecimento, que é de grande ajuda para conseguir determinar o a pessoa realmente deseja. Assim ela poderá encontrar o caminho para solucionar os problemas.

6. Ter tempo para o lazer

Também pode ser útil encontrar algum momento para se dedicar ao lazer, estando ao lado de pessoas que realmente goste. Por vezes basta andar alguns minutos descalço na grama ou na areia da praia, pois alivia a tensão e atua com um tipo de massagem nos pés.

7. Administrar melhor o tempo

Além disso tudo, uma outra estratégia que ajuda muito no combate aos estresse é administrar melhor o tempo definindo tarefas, objetivos e prioridades. Por vezes, esta tarefa pode ser a mais difícil de atingir, mas dar pequenos passos de cada vez pode ser mais eficaz do que ficar esperando uma solução que nunca virá.

Se a pessoa adotar estas estratégias poderá sentir diferença, alcançando melhora dos sintomas de estresse e ansiedade como dor de cabeça frequente, cansaço e desânimo, em cerca de 10 dias. No entanto, a pessoa pode se sentir melhor logo depois de praticar exercícios e ao dormir uma boa noite de sono.

Tua Saúde

Fonte: onortao