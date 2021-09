Combinação de princípios ativos combate infecções e garante engorda dos bovinos

Sebrae e parceiros realizam a ousada ação em todas as capitas e no Distrito Federal

O Serviços de Apoio às Micro e Pequenas Empresas em Rondônia (Sebrae), vem trabalhando a cadeia produtiva da piscicultura há anos. Mais especificamente focado no tambaqui, iniciou, com grandes parceiros, uma estratégia para ampliar o mercado deste produto com alto poder nutritivo de comercialização.

O Festival Nacional do Tambaqui da Amazônia acontece neste domingo (19), em todas as capitais das Unidades das Federação, incluindo o Distrito Federal, além de acontecer simultaneamente também em 32 municípios de Rondônia.

Serão assadas 35 mil bandas do peixe e o preço do tíquete para aquisição da banda do tambaqui é de R$ 20. Todo o valor arrecadado será convertido em doação para instituições filantrópicas como a APAE, Hospital Santa Marcelina, Hospital do Amor, entre outras entidades. As vendas dos tíquetes em Porto velho estão sendo feitas no CPA e no interior a dica é procurar os escritórios da Emater. Para saber os locais no país onde o Festival ocorrerá, bata acessa www.sebrae.ro/tambaqui.

Nativo da bacia amazônica, o tambaqui é um peixe que vem conquistando o paladar do brasileiro. Para consolidar a presença desse pescado no dia-a-dia da população, os parceiros têm empreendido diversas ações estratégicas. Uma delas foi a realização do Tambaqui na Esplanada, em 2019, quando foram assadas mais de 3 mil bandas de tambaqui em plena Esplanada dos Ministérios, no centro do poder, em Brasília. O Presidente da república, Jair Bolsonaro, participou de um jantar especial dentro desta programação, aprovando o sabor do produto amazônico.

Para essa abrangência nacional o evento conta com diversos parceiros, além do Sebrae em Rondônia, Lions Club, Zaltana Pescados, Emater Rondônia, Superintendências Estadual de Desenvolvimento Econômico e Infraestrtura (Sedi), Secretaria Estadual de Agricultura (Seagri), Governo de Rondônia, Ministério da Agricultura e Associação dos Criadores de Peixes de Rondônia (Acripar), com o apoio da Agrofish Nova Aurora, Agro Indústria Rodrigues, Pescados do Vale, Rondofish e da WS Pescados , além dos parceiros em cada um dos municípios que são importantes para a realização do evento.

Imprensa-RO