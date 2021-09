Pedido de regularização de outorga para irrigação – Domingos Luiz Zucoloto

A(O) DOMINGOS LUIZ ZUCOLOTO, com sede à LH 156, KM-18, LT 33, GL 02, ST. RIO BRANCO, ALTA FLORESTA DO OESTE-RO, Estado de Rondônia devidamente cadastrado no CPF nº 272.355.482-15, torna público que requereu junto a COREH/SEDAM, em 16/09/2021, REGULARIZAÇÃO DE OUTORGA PARA IRRIGAÇÃO DE CAFÉ, localizado na Coordenada Geográfica S 12°3’32.84” O 62°1’51.87”, cuja água será utilizada na atividade na irrigação de café clonal.

Alta Floresta D’Oeste-RO, 16 de setembro de 2021.

DOMINGOS LUIZ ZUCOLOTO

PRODUTOR RURAL