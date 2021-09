Vereador Indiomarcio Pedroso fiscaliza obras de reforma do Hospital Municipal

O presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Alta Floresta, Indiomarcio Pedroso (PTB), participou de uma reunião realizada na manhã desta sexta-feira (10), no escritório da Emater de Alta Floresta D’Oeste, com o objetivo de discutir a organização das associações rurais e elaboração de documentos com estatísticas agrícolas, com base nas observações do IBGE.

A reunião também contou com a presença do diretor técnico de planejamento da Emater-RO, Anderson Kühl; do secretário da presidência da Emater Rondônia, Lucas Follador, do gerente regional da Emater-RO na zona da mata, Alexandre Venturoso, do secretário municipal de Agricultura, Lenoir Serraglio, do gerente do escritório da Emater de Alta Floresta D’Oeste, Osmar Alcântara, membros do IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, bem como extensionistas da Emater e presidentes de associações rurais.

A organização das associações para receber investimentos foi um dos pontos discutidos com ênfase pelos participantes. O Cadastro do Sistema Integrado de Parcerias e Descentralização da Execução das Políticas Públicas e Serviços não Exclusivos do Estado (Sispar), foi ponto chave das discussões.

De acordo com Alexandre Veturoso, 35 secados de café foram destinados para atender associações rurais da zona da mata, mas apenas 24 estavam dando certo, pelo fato de poucas associações organizadas com suas documentações.

Para o gerente regional da Emater, organizar as associações para receber investimentos se tornou mais uma missão da Emater na região.

Indiomarcio Pedroso aproveitou a reunião para se colocar a disposição da Emater e dos produtores rurais, bem como o Poder Legislativo, para contribuir com as políticas públicas voltadas para agricultura.

Durante a reunião, os produtores rurais e extensionistas da Emater se reuniram com membros do IBGE para realizar um levamento das principais culturas do município.

As autoridades buscaram informações referentes as lavouras temporárias, permanentes e de longa duração.

Os levantamentos contribuem para o cálculo do PIB – Produto Interno Bruto municipal.

