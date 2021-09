Sedam intensifica fiscalização para evitar degradação da floresta nativa

O Governo de Rondônia recebeu na manhã desta quarta-feira (15) a visita institucional do ministro do Meio Ambiente (MMA), Joaquim Leite, acompanhado de comitiva. Essa é primeira vez que o titular da pasta ambiental do Governo Federal visita Rondônia, após ser nomeado em junho deste ano. O ministro foi recepcionado pelo governador de Rondônia, coronel Marcos Rocha, no salão nobre do Palácio Rio Madeira, sede do Governo do Estado.

‘‘O Ministério do Meio Ambiente assim como todo Governo Federal tem sido um grande parceiro do Governo de Rondônia, e nós temos trabalhado com a missão de fomentar o desenvolvimento do Estado com a preservação do meio ambiente, fazendo com que ocorra o desenvolvimento sustentável’’, enfatizou o chefe do Executivo Estadual.

O ministro avaliou como positiva a condução das políticas públicas ambientais no Estado. Joaquim Leite está em missão na Amazônia para acompanhar a ação integrada do Ministério da Justiça com o Ministério do Meio Ambiente no combate ao desmatamento. ”É um programa chamado Guardiões do Bioma” onde a Força Nacional, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) atuam no combate ao desmatamento, e especialmente no enfrentamento a incêndios florestais”.

Para o ministro, Rondônia tem conseguido aplicar ações efetivas em prol do meio ambiente. ‘‘Estamos verificando as ações do Governo de Rondônia em relação ao meio ambiente, e estão de parabéns por valorizar a preservação ambiental baseados no Floresta +’’ afirma o ministro.

O Programa Floresta+ do MMA visa remunerar aqueles que desenvolvem atividades de proteção e conservação de recursos naturais.

ECONOMIA EQUILIBRADA

Joaquim Leite fez questão de ver o Estado da sacada do prédio, onde pôde contemplar o Rio Madeira, principal via fluvial de escoamento da produção agrícola de Rondônia. Na ocasião, o governador pontuou que Rondônia tem avançado com uma economia equilibrada e aproveitamento inteligente dos recursos naturais.

O gestor da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental (Sedam), Marcílio Leite, ressaltou que o Governo de Rondônia e o Governo Federal têm uma relação estreita no desenvolvimento de ações ambientais, entre as políticas públicas citando o Floresta+. ‘‘É um pagamento por serviços ambientais, e isso é importante pois estimula a preservação. É um dos programas mais brilhantes que já vi, pois valoriza quem realmente cuida da floresta”, conta. O secretário pontuou ainda que até o fim deste ano a estimativa é que 400 pequenas propriedades estejam aptas para o Floresta+.

Também esteve presente à reunião o diretor-geral do Departamento de Estradas de Rodagens e Transporte (DER), Elias Rezende, responsável pelo programa do Poder Executivo de asfaltamento urbano nos 52 municípios, o “Tchau Poeira”. Rezende tratou com o ministro sobre os impactos positivos de estradas bem planejadas, onde as mesmas são feitas com respeito à flora e a fauna. Por fim, o ministro destacou as projeções positivas para avançar com o desenvolvimento ambiental em todo o país por meio de ações integradas.

Fonte

Texto: Vanessa Moura

Fotos: Ésio Mendes

Secom – Governo de Rondônia