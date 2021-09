Lote de pagamentos do Nota Legal rondoniense é depositado

No último sábado (11), 3.100 contribuintes que participam do programa “Nota Legal” realizado pelo Governo de Rondônia, por meio da Secretaria do Estado de Finanças (Sefin), começaram a receber os prêmios do programa rondoniense. Segundo o coordenador do programa, Nicandro Campos, tanto os ganhadores das raspadinhas quanto as pessoas que tinham créditos anteriores e fizeram a solicitação pelo aplicativo já estão com o dinheiro nas suas contas.

Neste segundo lote foram depositados R$ 181.270,00 (cento e oitenta e um mil e duzentos e setenta reais) referentes aos prêmios instantâneos, distribuídos entre 3.112 ganhadores das raspadinhas e R$ 59.823,82 (cinquenta e nove mil, oitocento e vinte e três e oitenta e dois centavos) referentes aos créditos antigos, para 391 pessoas que solicitaram o depósito pelo aplicativo.

Para quem fez a solicitação do valor do prêmios e ainda não recebeu, a Sefin informa que algumas pessoas podem ter informado dados bancários errados ou faltantes. O participante receberá no aplicativo um aviso, informando o erro e poderá corrigir os dados e fazer uma nova solicitação de depósito, porém vai precisar aguardar o próximo lote, no mês que vem.

Nicandro Campos destaca que os dados bancários da conta informada devem ser de titularidade do ganhador da raspadinha, pois não serão realizados depósitos em contas de terceiros. O banco oficial do Estado é o Banco do Brasil.

“Caso o consumidor tenha informado a conta bancária de outro banco, o pagamento é realizado por meio de TED, ou seja, demora um dia a mais para o dinheiro cair na conta ou o banco retornar qual foi o erro na informação dos dados bancários”, disse Nicandro.

O contribuinte que ainda não instalou o aplicativo “Nota Legal” rondoniense, deverá ir à uma loja de aplicativos, baixar o app e começar a concorrer a prêmios do programa. O contribuinte deve registrar o CPF na nota na hora da compra; a cada R$ 50 em compras ganha um bilhete para concorrer aos sorteios e ainda concorre a prêmios de R$ 5 mil, R$ 10 mil e R$ 15 mil nos sorteios trimestrais.