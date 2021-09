Fórum retoma julgamentos no tribunal do júri com protocolo de prevenção covid-19.

O Ministério Público de Rondônia, por meio da Promotoria de Justiça de Alta Floresta, vem acompanhando o retorno das aulas presenciais no município, com visitas nas escolas estaduais para verificar se as medidas sanitárias para evitar a propagação da covid-19 estão sendo adotadas.

A Promotora de Justiça Lucilla Soares Zanela realizou as visitas nas escolas estaduais: Juscelino Kubitschek de Oliveira, Eurídice Lopes Pedroso, Tancredo de Almeida Neves e Colégio Tiradentes da Polícia Militar e considerou que as medidas sanitárias estão sendo observadas nos ambientes escolares.

Segundo a integrante do MP, as escolas estão adotando espaçamento entre as carteiras em sala de aula, dispenser com álcool em gel na entrada de todas as salas, medição de temperatura quando do ingresso de alunos e funcionários nas escolas.