Nova Brasilândia: URGENTE – Dois homens são mortos a pauladas no Setor 13

O trânsito de Brasília vai operar em esquema especial com as manifestações do dia 7 de Setembro. Na Esplanada dos Ministérios ficará proibido o trânsito de veículos a partir das 0h, com bloqueio entre a alça leste da Rodoviária do Plano Piloto até o 1º Grupamento de Bombeiro Militar, próximo à L4 Norte.



Até o momento, há um cadastro prévio de 13 grupos bolsonaristas e três grupos contrários ao governo federal, divididos pela da PM. Além do bloqueio do trânsito, a região central receberá reforço no policiamento. Foram programadas também linhas de revistas pessoais.



Segundo o secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Júlio Danilo, a área será resguardada por várias forças de segurança do DF e federais.



“Esses órgãos federais são responsáveis pela segurança interna e parte daquela zona externa. Em todo perímetro seguinte as forças de segurança assumem essa fiscalização. Nós estamos aí sim trabalhando com a possibilidade de ter diversos policiais dispostos não só na Esplanada, como em toda a área.”

Manifestantes de todas as regiões do País se preparam para os protestos. Grupos de apoiadores de pelo menos dez estados confirmaram viagens para a capital federal com ônibus fretados.



O pastor Ricardo Cordeiro é um dos colaboradores de uma caravana que sai do município de Januária, no interior de Minas Gerais. O grupo é formado por empresários do agronegócio e do comércio da região.

“Da nossa cidade vai sair um ônibus com 42 pessoas, no entanto, também terão outros carros particulares indo no sentido de nos seguir e acompanhar essa caravana.”

A mobilização lotou os hotéis da região, tradicionalmente vazios em feriados. Dados da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Distrito Federal (Abih-DF) apontam para uma ocupação de quase 100% da capacidade até o dia da manifestação.



Reportagem, Rafaela Gonçalves

Fonte: Brasil 61