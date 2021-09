Preço do boi gordo em queda. Frango e suíno estão estáveis nesta sexta-feira (10)

Cerimônia de abertura foi transmitida na noite de quinta, com grande repercussão

A segunda edição do Conecta Sebrae – Agrolab Amazônia começou! Em cerimônia especial de abertura, transmitida ontem (9), direto da plataforma especialmente criada para este que é o maior evento totalmente digital voltado para o Agronegócio da Amazônia Legal, foi marcado o início das atividades do grande evento virtual. Sua programação oficial bem como a visita aos estandes virtuais de produtos amazônicos está agendada para os dias 14 a 16 de setembro.

Recheada de convidados especiais que fizeram suas saudações em torno deste evento inovador, a abertura foi transmitida diretamente da plataforma virtual, de seu auditório principal. Apresentada pelos jornalistas Carolina Brasil e Marcio Fernandes, o evento, além de marcar a abertura oficial da Agrolab Amazônia, exibiu vídeos das potencialidades turísticas dos nove estados que compõem a região da Amazônia Legal.

Entre as instituições que saudaram a realização do evento estavam embaixadas com grande relação comercial com o Brasil, entidades governamentais e representantes de associações, passando por políticos e lideranças do agronegócio no país, evidenciando grande prestígio do evento virtual.

O ponto alto foi a participação do Vice-Presidente da República, General Hamilton Mourão, que presidente o Conselho Nacional da Amazônia Legal, a exemplo da primeira edição, fazendo suas considerações sobre os desafios e oportunidades da região. Participaram do momento com o vice-presidente, Carlos Melles, presidente do Sebrae Nacional e o renomado consultor Oscar Motomura, da aclamada Amana Key. Os três foram moderados pelo diretor técnico do Sebrae em Rondônia, Samuel Almeida.

Programação técnica e visitas a stands virtuais

O Conecta Sebrae Agrolab Amazônia, que acontece nos dias 14 a 16 de setembro, em uma plataforma on line, com inscrições gratuitas, onde o participante assumirá um avatar ao se conectar no evento e poderá navegar pelos ambientes virtuais criados. Poderá assistir palestras, participar de rodadas de negócios, fazer networking, visitar stands virtuais e muito mais. Para fazer a inscrição gratuita, basta acessar www.agrolabamazonia.com e receber conteúdos exclusivos do evento (programação, palestrantes e demais informações).

Fonte: Sebrae