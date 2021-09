Os 2 signos do zodíaco mais prováveis de trair

Descubra os signos do zodíaco com maior probabilidade de trair

Todos nós queremos os melhores relacionamentos, não é? Todos os bons relacionamentos são baseados em confiança e apoio. Ambos são os fundamentos de qualquer relacionamento bem-sucedido a longo prazo.

Mas neste mundo moderno, continuamos sacrificando confiança e apoio.

Trair nos relacionamentos tornou-se tão comum.

Trair não é apenas eticamente errado, mas também tem efeitos a longo prazo sobre a pessoa que foi traída. Para o infiel, trair é apenas um hábito, mas para quem foi traído, trair é uma cicatriz que não pode desaparecer.

Significa uma vida inteira de desconfiança em outras pessoas. Algumas pessoas que foram traídas nem conseguem formar um relacionamento saudável. Mas o mundo moderno nos faz pensar apenas em nós mesmos e em mais ninguém. Continuamos a fazer o que é benéfico para nós.

É um momento em que existem tão poucos relacionamentos bem-sucedidos. Tudo o que ouvimos é sobre divórcio, separação e desmembramento da família e outros enfeites. Mais ainda, até as melhores pessoas passam por esse tumulto.

Mas…

E se lhe dissermos que existem maneiras de reconhecer um infiel?

E se lhe dissermos que você pode conhecer um infiel num instante?

E o método é astrologia.

Sim, astrologia, o método que tentamos desmascarar usando lógica e lógica. Ele tem uma solução para o problema de trair. A astrologia descobriu os três signos do zodíaco mais suscetíveis à traição.

Muitos dos homens ou mulheres que se envolvem em relações extraconjugais, invadindo, por assim dizer, o relacionamento de outras pessoas, o fazer por uma questão financeira: “eu não acho certo e não gostaria que fosse comigo, mas não posso abrir mão do meu patrocínio financeiro”, esse é um pensamento muito comum.

Há casos de mulheres que cansadas de serem traídas, resolvem desistir dos seus relacionamentos para algo mais descomplicado, homens mais velhos e maduros, que não dão dores de cabeça.

Isso não é incrível?

Então, esses são os três signos do zodíaco para se manter longe de um relacionamento.

1. Gêmeos:

O maior problema com o signo de Gêmeos é que eles se comportam facilmente. Eles não podem lidar com as partes não interessantes do relacionamento. Eles sempre procuram coisas interessantes. Além disso, eles são muito indecisos. Eles não podem tomar uma decisão permanente fixa facilmente. Esses dois problemas os tornam infiéis naturais. Além disso, eles têm a propensão de enganar você, tanto emocional quanto fisicamente.

Você pode pegá-los, mas eles negarão tudo. Eles acham realmente difícil se desculpar e nunca farão o mesmo. Em vez disso, eles jogam o jogo. Eles vão culpar você por algum tipo de ‘falta’ no relacionamento.

Sério, cuidado com um Gêmeos. Eles podem ferir seus sentimentos e não se desculpar e até culpar você por isso. Jogos mentais clássicos que somente essas pessoas de Gêmeos conhecem!

2. Escorpião:

Este sinal tem muitos problemas. Você vai acabar rindo das miseráveis razões pelas quais eles traem. Em primeiro lugar, eles são super carregados sexualmente. Eles querem isso o tempo todo. Então, obviamente, eles tendem a traí-lo fisicamente. Haha! Eles precisam disso tanto. Imagine!

Em segundo lugar, eles são péssimos em lidar com situações emocionalmente vulneráveis. Quando eles estão em um lugar emocionalmente desconfortável, eles entram diretamente no modo de voo. Você realmente encontrará um Escorpião correndo pela vida deles se expressar um “sentimento” ao seu redor.

Em terceiro lugar, eles odeiam a palavra compromisso. No momento em que sentirem que você está chegando muito perto deles, eles reagirão da maneira mais estranha de todas. Mesmo que tenham desenvolvido sentimentos profundos por você, eles surtarão.

Eles vão perdê-lo totalmente e gostariam de quebrar o relacionamento o mais rápido possível.

Por fim, você não pode encontrar um sinal que seja tão vingativo quanto um Escorpião. Se eles estão feridos, eles não aceitam nada. Às vezes, eles até retaliam fisicamente. Eles podem machucá-lo muito mais do que você fez com eles.

Portanto, Escorpião não é necessariamente um sinal de traição, mas na verdade é um sinal com algumas características estranhas e a maioria dessas características estranhas não é concomitante a bons relacionamentos. Assim, Escorpião vem com “Condições aplicáveis”.

Fonte: Bruna Redação