Gov assina ordem de serviço para construção da ponte rio Jamari em Alto Paraíso

De cidade sem ponte a município atrativo para o desenvolvimento econômico. Uma nova história começou em Alto Paraíso nesta quinta-feira (8) com a assinatura da ordem de serviço para a construção da estrutura que ligará o município à BR-364. O investimento do Governo de Rondônia é de mais de R$ 8,6 milhões. A solenidade aconteceu às margens do rio Jamari, onde o governador Marcos Rocha juntamente com a primeira-dama, Luana Rocha, conferiu in loco a situação atual da travessia.

“Licitamos uma obra completa, incluindo as cabeceiras da ponte e a pavimentação asfáltica no entorno. Estamos fazendo o que é certo”, disse o governador ao destacar que o Estado chegou ao triplo A em solidez fiscal, conseguindo equilibrar as contas e registrando, em 2021, um superávit de R$ 826 milhões, fazendo diversas obras, diferente de vários lugares do Brasil.

“E essa ponte também será feita com qualidade em respeito a população e para trazer desenvolvimento para Alto Paraíso e toda região do Vale do Jamari”, afirma o governador.

Marcos Rocha explicou ainda que a nova ponte de concreto sobre o rio Jamari, na RO-459, será mais elevada que antiga, cerca de mais de 5 metros, terá 13O metros de extensão, 8,80 metros de largura e garantirá o acesso mais rápido e seguro para Alto Paraíso. Desta forma, a obra do Governo de Rondônia colocará fim aos transtornos de trafegabilidade na região.

“Essa obra é importante para o Vale do Jamari e demonstra a seriedade com que o Governo trata a população, pois há alguns dias o governador inaugurou uma ponte na 421 que tinha sido feita sem as cabeceiras e nesta gestão foi executada. Mas essa é diferente, ele determinou na licitação que já tenha as cabeceiras”, destacou o diretor-geral do Departamento de Estradas e Rodagens e Transporte (DER), Elias Rezende, ao enfatizar que a obra será concluída. “Essa é uma obra que não vai parar no meio do caminho, mas será finalizada, porque obras concluídas são a marca desta gestão “.

O secretário regional de Ariquemes, Euclides dos Santos, considera que a ponte dará início a uma nova etapa de desenvolvimento na região. ‘‘Com certeza a população será beneficiada com a construção dessa ponte que terá a altura necessária, será de mão dupla e uma estrutura segura para nunca mais cair com a força da água do rio Jamari, pois as obras feitas pelo Governo são de qualidade. Além disso, o escoamento da produção agrícola será muito mais rápido’’, avalia.

DESAFIOS

Há pouco mais de dois anos, a ponte que havia no local, de apenas uma mão e com 108 metros de extensão, foi comprometida com a cheia do rio Jamari. Desde então, a ligação de Alto Paraíso à BR-364 é feita por balsa. Uma travessia com custo e com a espera de cerca de 40 minutos.

A outra alternativa é pela RO-457, mais conhecida como Travessão B-40, mas o trajeto torna-se ainda mais longo, por volta de 1 hora e 30 minutos.