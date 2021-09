Alerta de temporais, com chuvas, ventos fortes, raios e até queda de granizo

A semana começa com céu nublado em Roraima, onde chove a qualquer hora do dia. No Amazonas o tempo instável também predomina, e a chuva acontece intercalada com períodos de sol. Nas demais áreas da Região Norte, chove com trovoadas principalmente durante a tarde.

A temperatura pode ficar entre 18 e 40 graus. Os índices de umidade relativa do ar variam entre 12% e 100%.

As informações são do Somar Meteorologia.

Larissa Lago, o tempo e a temperatura.

