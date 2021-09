Set Amarelo – Jean e Márcio, palestras na campanha de prevenção ao suicídio

‘‘A independência é uma conquista imensurável para uma nação’’. A declaração foi feita pelo governador de Rondônia Marcos Rocha durante cerimônia de abertura da Semana da Pátria, em alusão aos 199 anos de independência do Brasil, realizada na manhã desta quarta-feira (1), no Palácio Rio Madeira, sede do Governo de Rondônia. Em um discurso emocionado, o chefe do Poder Executivo relembrou a luta para o país ser independente e a necessidade de esforço conjunto e contínuo pelo desenvolvimento do país.

‘‘Há 199 anos o Brasil se tornava independente do reino de Portugal. Mudança que foi capaz de condicionar o brasileiro ao papel de patriota, dando-lhe o sentimento de amor pela nação. Hoje, temos a satisfação de abrir a Semana da Pátria brasileira, fazendo alusão ao 7 de Setembro. Estamos orgulhosos por preservar essa data como um prêmio e aproveito para parabenizar cada cidadão que mesmo nesses últimos tempos diante da pandemia não pararam de contribuir para a construção de uma sociedade melhor. Parabéns a todos os nossos rondonienses que souberam amar esse país como valentes patriotas’’, disse o governador.

Marcos Rocha ressaltou que em Rondônia é feito trabalho contínuo pelo desenvolvimento social e econômico. O que levou o Estado à conquista do triplo “A” em solidez fiscal na avaliação do Tesouro Nacional, o que indica que o Estado é considerado um ótimo lugar para se viver e instalar novos negócios. O Governo ainda comemora o avanço no setor produtivo, chegando a quase R$ 20 milhões em produção agrícola, e mantém investimentos em diversas áreas como: Educação, Segurança Pública, Saúde e Turismo.

Para o chefe do Executivo Estadual, o Brasil comemora os 199 anos de independência em um momento singular para o país. ‘‘Como governador e patriota que sou, apaixonado pelo nosso país, estou muito feliz por essa data. Nós precisamos respeitar nosso país, lutar pela nossa gente. Fazer de fato a diferença. Vivemos um momento ímpar de amor à pátria e de luta pela nossa gente, e isso acontece quando amamos uns aos outros, e levamos a verdade à sociedade’’.

CERIMÔNIA CÍVICO-MILITAR

A cerimônia realizada pelo Governo de Rondônia, por meio da Casa Militar, reuniu civis e militares. Em virtude dos protocolos sanitários indispensáveis no período da pandemia, a comemoração da independência, tradicionalmente feita com desfiles militares, foi adaptada. Com a presença da Banda da Polícia Militar, os presentes entoaram o Hino Nacional e da Independência. No pavilhão da sede do Poder Executivo, bandeiras de todos os estados brasileiros foram hasteadas. A tocha foi conduzida por alunos atletas e a pira foi acesa, e permanecerá assim até o dia 7.

‘‘A cerimônia é importante para preservação do patriotismo, onde lembramos ao povo rondoniense o valor da conquista da independência dos nossos antepassados e o que ela significa hoje para todos nós. A democracia tem o seu preço, e ela significa que o poder emana do povo, então hoje comemoramos e revivemos isso, e o resultado dessa conquista é uma nação pujante’’, afirma o secretário-chefe da Casa Militar, coronel PM Valdemir Goes.

Para o titular da Secretaria de Segurança, Defesa e Cidadania (Sesdec), José Hélio Cysneiros Pachá, a cerimônia serviu como um momento de reflexão para pensar nos valores que queremos preservar na nossa nação. ‘‘É momento de pensar sobre o que queremos realmente para o nosso país, de forma que tenhamos uma pátria feliz e segura’’.

PATRIOTISMO E HEROÍSMO

No pavilhão, as bandeiras foram hasteadas por alunas do colégio Tiradentes da Polícia Militar, unidade I, de Porto Velho. ‘‘Mesmo que por conta da pandemia não participamos do desfile, como acontecia todo ano, nos sentimos muito emocionados e ficamos felizes de participar dessa cerimônia com autoridades tão importantes; é uma honra. O governador, em seu discurso, representou bastante o que a gente sente, esse amor pelo país que temos em nossos corações’’, afirma a estudante do 3° ano, Eduarda Brasil.

As bandeiras dos estados da federação foram hasteadas pelo profissionais da Saúde de Rondônia, que representaram todos os heróis que nas mais diversas funções, desde a higienização dos ambientes hospitalares até mesmo as mais complexas cirurgias, não se pouparam para salvar a vida dos rondonienses diante da pandemia.

‘‘A independência nos faz lembrar de liberdade, e graças a Deus, ao nosso governador, e nossos ilustres guerreiros estamos nos libertando desse vírus maldito no Estado de Rondônia. E essa homenagem aos servidores na Semana da Independência, me fez lembrar de cada momento que cada um sofreu na linha de batalha, e eu acompanhei isso muito de perto. Eles deixaram seus familiares em casa e mesmo com medo de pegar a doença, iam trabalhar para salvar vidas. Então essa homenagem é extremamente merecida’’, considera o gestor da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), Fernando Máximo.