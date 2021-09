Caminhoneiros planejam greve e bloqueio da BR-364

Caminhoneiros começaram a se reunir no município de Candeias do Jamari, com o intuito de bloquear a BR-364 como parte de uma manifestação a favor do presidente Jair Bolsonaro (sem partido). Segundo informações dos organizadores do protesto, serão retidos caminhões e carretas no local, sendo liberado o trânsito de veículos como ambulâncias, ônibus e carros pequenos.

Ainda de acordo com os organizadores das manifestações em Rondônia, os caminhoneiros também começaram a mobilização para protestos e o bloqueio da rodovia federal em outras cidades, como Ji-Paraná e Vilhena.

Na cidade de Ji-Paraná, os organizadores afirmam em vídeo, recebido pelo Diário da Amazônia, que haverá o fechamento da BR-364 na altura do Anel Viário a partir das 6h da manhã desta quinta-feira (9).

As manifestações não estão restritas ao estado de Rondônia, segundo diversos veículos de imprensa, rodovias também estão sendo fechadas nos estados do Paraná, Santa Catarina e Espírito Santo. No entanto, há informações de que os protestos devem se alastrar por todo o país.

Um trabalhador, numa declaração em outro vídeo recebido pelo Diário da Amazônia, afirma que o Senado brasileiro entrou em recesso ao saber que os caminhoneiros entregariam uma carta.

O teor deste documento não foi divulgado. Porém, outro vídeo, com declarações de Erick Carvalho, identificado como representante do advogado de Zé Trovão, confirmou que a categoria entregaria ao Senado um ofício com um pedido de impeachment, mas não menciona detalhes deste pedido e para quem estaria direcionado.

O fechamento para recesso do Senado teria sido, então, o estopim para o início das mobilizações pelo país. “Para haver paz, será necessária a greve. Haverá um choque na população, um choque econômico. Estão conosco os representantes do agronegócio”, afirma Erick Carvalho nas imagens divulgadas pelos organizadores dos protestos.

PRF afirma não haver previsão de bloqueio

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), em nota à imprensa, informou que não o registro de bloqueio de rodovias federais até o início da noite desta quarta-feira (8).

“Em diversos pontos do trecho existem concentrações de profissionais das estradas, todavia, não existe previsão de bloqueio total”, informou a entidade policial.

Fonte: Diário da Amazônia