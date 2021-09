A maior manifestação da história em Alta Floresta Ro, 7 de setembro juntos pelo Brasil

Marcio de Jesus Silva, de 36 anos, morreu no início da noite desta segunda-feira (23), após um acidente de trânsito ocorrido na RO 135, mais conhecida como Linha P-50, na área rural de Alta Floresta D’Oeste, na zona da mata, em Rondônia.

O acidente aconteceu na altura do quilômetro 12, próximo a entrada da Linha 60, e foi registrado pela Polícia Militar, após um comunicado via 190.

Márcio que trabalhava na Linha 156, retornava para sua residência, localizada no Bairro Princesa Isabel, quando por motivos ainda desconhecidos, perdeu o controle do veículo, um automóvel Fiat, modelo Uno, cor branco, e depois de capotar várias vezes, parou em uma vala, as margens da pista.

O corpo da vítima foi encontrado ao lado do carro. Márcio sofreu uma pancada forte na cabeça, o que teria provocado a morte. A polícia técnica foi acionada e depois de realizar os trabalhos periciais, o corpo foi liberado para a Funeraria Alta Floresta.

Este foi mais um acidente com vítima fatal registrado na Linha P-50 em menos de 15 dias. A equipe de reportagem do site Florestanoticias.com compareceu ao local e obteve mais detalhes.

Fonte: Florestanoticias.com