Feriado municipal suspende atividades em Alta Floresta D’Oeste no dia 8

Boa parte das atividades no município de Alta Floresta D’Oeste estarão suspensas no dia 8 de setembro. Isto porque é feriado municipal de acordo com a Lei Municipal 132/1991 que consagra este dia as homenagens à Nossa Senhora da Penha – Padroeira de Alta Floresta D´Oeste.

Um decreto municipal reforçando o feriado foi publicado pelo Poder Executivo. No documento, ficou claro que “deverão funcionar normalmente as unidades das Secretarias e Órgãos Municipal, cujas atividades não possam sofrer solução de descontinuidade Nas repartições públicas”.

O Poder Legislativo Municipal também paralisou suas atividades, retornando com os trabalhos na quinta-feira (9), com as atividades internas e a sessão ordinária, a partir das 15h.

Parte do comércio também deve aderir ao feriado municipal. As agências bancárias também estarão com as portas fechadas.

Decreto