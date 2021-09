Em Boa Vista/RR, Sec de Educação de Santa Luzia representa Ro em encontro

A senhora Luslarlene Umbelina de Souza, secretaria de Educação do município de Santa Luzia D’Oeste, presidente do UNDIME – União dos Dirigentes Municipais de Educação de Rondônia, esteve no município de Boa Vista, no Estado de Roraima do dia 1º a 3 deste mês participando de um evento com o tema “AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA” juntamente com o secretario estadual de educação senhor Suamy Vivecanda Laecerda.

O evento contou com representantes dos estados de Rondônia, Acre, Amapá, Tocantins, Amazonas, Pará e Roraima, estiveram presentes no evento seis técnicos de diversos setores do MEC/FNDE, onde ouviram as demandas dos estados e fizeram compromisso em contribuir com projetos das reivindicações. O objetivo do encontro regional foi apresentar os desafios e construir uma agenda conjunta de ações coordenadas para a Educação Básica do Norte do Brasil, levando em consideração as especificidades e peculiaridades de cada localidade.

“Este evento foi de suma importância para o avanço da educação na região norte, pois sabemos que essa região tem suas particularidades em relação às demais regiões do Brasil e que precisa ter um olhar especial por parte do Governo Federal”. Agradeço o apoio incondicional do prefeito Jurandir de Oliveira e do vice-prefeito Usney Cleiton da Silva “Nei”, por estar sempre buscando o melhor para a educação de Santa Luzia e acreditando em meu trabalho e a oportunidade de buscar melhorias para a educação além de levar o nome deste município para outros estados do Brasil. Agradeço ainda aos 51 municípios de Rondônia através dos seus Secretários de educação que confiaram a mim para representá-los através da UNDIME.

Orgulho de ser de Rondônia! Orgulho de ser de Santa Luzia! Orgulho de ser UNDIME\RO.

Redação. Angela Ferla