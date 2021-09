Cantor rolimourense Paulo Rios canta para Bolsonaro em Brasília

O cantor rolimourense Paulo Rios está em Brasília para acompanhar o movimento pró Bolsonaro neste feriado nacional de Independência do Brasil. Hoje, 06, o presidente Jair Bolsonaro conversou com apoiadores em frente ao palácio Planalto, durante o encontro, frente a frente com Bolsonaro, Paulo Rios puxou o coro com a música ‘Eu quero ter um milhão de amigos’.

Além de Paulo Rios, outros rondonienses estão presentes em Brasília para participar do ato neste 07 de setembro.

Fonte: Rolnews