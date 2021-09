Banca do Pedrão de plantão com vendas de bandeiras do Brasil compre a sua

A Mobilização ocorrerá no dia 07 de setembro, com início às 9:00 horas da manhã, Saindo do Posto Girassol, desce pela AV: Brasil até o Cartório eleitoral, sobe na Rua Piauí, vira na Av. Alta Floresta, volta na José Linhares até o Redondo, desce na Nilo Peçanha, contorna no cemitério e volta até a av: Rondônia e sobe até na Praça Castelo Branco.

O Movimento Pró Brasil (MPB) é nacional e chama cada brasileiro para fazer sua parte pelo Brasil, pois não será somente uma manifestação a favor da liberdade, mas uma demonstração de quem realmente manda neste país! O povo Brasileiro.

Além de Alta Floresta, haverá manifestação em prol do Brasil em todas as cidades do Estado de Rondônia em apoio às manifestações que ocorrerão na Esplanada dos Ministérios, em Brasília, e na avenida Paulista em São Paulo.

Fonte: Assessoria MPB.