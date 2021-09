A Todolar Matecol de Alta Floresta, agora é Big Casa confira

Aqui, você tem a chance de fazer a sua graduação com até 70% de bolsa no Curso todinho. Comece a estudar pagando apenas R$ 49,00 nos 2 primeiros meses.

E tem mais.Todos os alunos matriculados na Estácio Polo Alta Floresta D’Oeste irão participar do sorteio de uma Bike zerinha! É isso mesmo que você ouviu!

Os matriculados na Estácio concorrerão a um sorteio no dia 07 de Setembro na rádio Verdes Floresta fm. As provas serão nesta sexta e sabado. O sonho da sua graduação está mais perto do que você imagina.

Saiba mais e inscreva-se pelo site www.estacio.br

Ou ligue = 3641-3235 ou Whatsapp 98416-3656.

Estácio polo EAD Alta Floresta D’Oeste na Escola MaranataSmart.

Polo EAD Alta Floresta D’Oeste-RO

FONE 98416-3656, 98454-4390, 98429-2213