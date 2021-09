A Funerária Bom Pastor comunica o falecimento de Lacorde Peixoto da Cruz

É com pesar que comunicamos o falecimento da Sra LINDAURA BARBOSA DOS SANTOS. Mãe da professora Marilza e Sogra do Bacana das Carretinhas. Seu corpo esta sendo velado na capela da Funerária Alta Floresta e seu sepultamento será neste sábado as 16:00 horas no cemitério local.

Desde já a família enlutada agradeçe a presença de parentes e amigos. No velório todos devem seguir com os cuidados em relação pandemia.

Fonte: Florestanoticias.com