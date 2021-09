Festival do Tambaqui ganha força e abre caminho para mercado nacional

Em uma ação conjunta realizada no lado boliviano da fronteira com o Brasil, fiscais agropecuários e técnicos do Governo de Rondônia, lotados na Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril do Estado (Idaron), e do Serviço Nacional de Sanidade Agropecuária da Bolívia (Senasag) vacinaram 1.165 cabeças de gado contra a raiva. Eles também inspecionaram 41 bovídeos, com exame clínico de pata e boca para prevenção contra febre aftosa. No total, 39 propriedades rurais foram atendidas no último fim de semana.

O trabalho cooperativo, que tem assegurado a sanidade dos rebanhos nos dois lados da fronteira, envolveu um fiscal estadual agropecuário, três assistentes estaduais agropecuários, dois técnicos bolivianos e três tripulantes do barco Quero-Quero IV e de duas lanchas que foram utilizados na operação. A ação contou ainda com apoio de duas motocicletas, devido ao difícil acesso a algumas propriedades.

No próximo dia 14, a operação atenderá os produtores que residem na região de fronteira, em Nova Mamoré. “Esse é um trabalho periódico que, duas vezes ao ano, realizamos em parceria com o Senasag. É feita a vacinação assistida contra raiva dos herbívoros, a vigilância ativa nas propriedades atendidas, com inspeção visual do rebanho e inspeção clínica de alguns animais, com exame de boca e patas. Também realizamos fiscalização fluvial, com abordagem a embarcações”, destacou Rodrigo de Mello Lima Othon, fiscal agropecuário da unidade local da Idaron em Guajará-Mirim.

APOIO

Além de proteger os rebanhos, combatendo e prevenindo doenças infecciosas que podem comprometer a segurança sanitária dos animais e causar perdas econômicas ao produtor, a cooperação entre a Idaron e o Senasag reforça o programa sanitário boliviano, ajudando a região a avançar sanitariamente para conseguir o status de livre de febre aftosa sem vacinação, com reconhecimento internacional.

Os fiscais e técnicos da Agência rondoniense utilizam da estrutura da Idaron, além dos meios de transporte, para reforçar o trabalho dos técnicos do Senasag, com objetivo de manter a sanidade dos bovídeos e demais animais suscetíveis à aftosa, para assegurar que os rebanhos bolivianos permaneçam livres da doença. “Neste ano foi feita a vacinação assistida contra a raiva para ajudar o Senasag a caminhar nesse outro programa: que é o de controle e erradicação da raiva dos herbívoros”, finalizou Licério Magalhães.