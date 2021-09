Pedido de outorga de água para aquicultura de Luiz Carlos Silva Garcia

O Senhor Francisco De Sales Dos Santos, Proprietário um Imóvel localizado na avenida, Cuiabá com Rua, Tocantins, Quadra 85 Setor, 02 Lote 01, Município de Alta Floreta D’Oeste, portador do CPF; 302.545.663-91 torna a público que requereu junto ao COLMAM/SEDAM em 06/08/2021, o pedido Renovação de Licença de Operação Para a Atividade De Piscicultura em sua propriedade, no endereço acima descrito.

Processo nº 1801/06134/2012

FRANCISCO DE SALES DOS SANTOS

Proprietário