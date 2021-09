Pancadas de chuva com trovoadas são esperadas em toda a Região Norte, nesta quinta-feira (2)

Neste sábado (28), a chuva volta a se espalhar por todo o estado do Pará em forma de pancadas rápidas, com risco de trovoadas, e pode atingir inclusive o norte do Tocantins. Tempo encoberto com chuva a qualquer momento e altos volumes no Amazonas, Acre e Rondônia.

A temperatura no Norte do país pode ficar entre 18 e 40 graus. Os índices de umidade relativa do ar variam entre 20% e 100%.

