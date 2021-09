Escolas vão ter programação especial alusiva à Semana da Pátria

A programação alusiva a Semana da Pátria, que esse ano comemora os 199 anos da Independência do Brasil, não contará com os tradicionais desfiles de 7 de setembro com a participação das escolas, entidades, universidades e forças de segurança, devido à suspensão das atividades desde março de 2020 por causa do estado de calamidade pública causado pela pandemia do coronavírus. As atividades presenciais nas escolas foram retomadas somente no último dia 9 de agosto com base no Plano de Retorno às Aulas, elaborado pelo Governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Educação (Seduc), em cooperação com os órgãos de controle e outras entidades públicas e civis organizadas.

Em Ji-Paraná, a programação desse ano será bem diferente, quando comparada com a de 2019, com desfile pelas principais ruas e avenidas da cidade. Atos cívicos, como hasteamento das bandeiras, execução do Hino Nacional e atividades on-line, marcam a programação desse ano, nas escolas militarizadas do município: Colégio Tiradentes da Polícia Militar (CTPM IV); antiga escola Júlio Guerra, e CTPM VI; antiga Lauro Beno. Além desdes, a Prefeitura Municipal, Coordenadoria Regional de Educação (CRE), Secretaria Municipal de Educação e Batalhão da Policia Militar.

Sobre os objetivos da ação, a coordenadora regional de Educação, explica, “nesta semana que antecede o feriado, as escolas da rede estadual realizam atividades que reforçam o papel a cidadania. É importante que esse trabalho seja contínuo durante todo o ano e que se trabalhe o civismo de maneira interdisciplinar e, assim, conscientizar os nossos alunos para que eles se tornem cidadãos ativos na sociedade”, disse a coordenadora, Rosangela Marum.

Em meio à pandemia, as escolas se reinventaram, o bom exemplo vem do Colégio Tiradentes da Polícia Militar (CTPM IV). “Os trabalhos por aqui serão apresentados por turma, na ferramenta do google, o classroom, no período de 1 a 5 de setembro. Objetivamos incentivar a reflexão sobre o que mais chamou a atenção dentro dos estudos apresentados, que após uma exposição na turma virtual, os alunos realizarão uma votação”, diz diretora da CTPM IV, Ten. PM Maria Gracinete.

A diretora explica ainda que os trabalhos mais votados serão publicados no dia 6 de setembro no instagran do colégio, para uma votação entre todas as turmas, culminando com apresentação de músicas, vídeos, cartazes e slides, preparados pelos alunos.

A programação inclui ainda hasteamento das bandeiras e execução do Hino da Independência, para que os alunos reflitam sobre a emancipação do Brasil, com a letra do poeta e jornalista Evaristo da Veiga e música do maestro Marcos Portugal.“Os versos do Hino da Independência transmitem esse desejo pela liberdade e pela nacionalidade. O hino teve, em 1824, nova melodia composta por D. Pedro I, a que conhecemos hoje”, declarou a estudante Samara Lunas do 2º ano. Ainda sobre as atividades da Semana da Pátrica, a diretora pedagógica da CTPM IV, Nídia Estelita especifica o “7 de setembro”, “este dia é o dia da Independência do nosso Brasil. É papel da escola fazer com que os alunos não esqueçam a importância, não apenas da data, mas do seu papel como cidadão. O nosso país merece todas as comemorações possíveis. Nesse momento de crise, estes eventos, são importantes para elevar a autoestima do povo brasileiro,” afirma a pedagoga. A programação da Prefeitura de Ji-Paraná começa no dia 01/09 no 2º Batalhão da Policia Militar com abertura da Semana da Pátria e momento cívico. No dia 02/09, na Prefeitura Municipal, haverá momento cívico; dia 03/09 programação com ato cívico na Secretaria de Educação e dia 06/09 finalizando na Coordenadoria Regional de Ensino.