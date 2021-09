Alta Floresta registra 02 novos casos de covid-19, nesta quarta-feira dia (01/09)

Ao todo, desde o começo da pandemia, estado tem 6.476 mortes decorrentes do coronavírus

Rondônia registrou 200 novos casos de coronavírus e três mortes por Covid-19 nesta segunda-feira (30). Os óbitos foram registrados em Porto Velho e Ouro Preto do Oeste (RO).

Ao todo, o estado tem 6.476 vítimas da doença desde o início da pandemia, segundo dados da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau) e Agência de Vigilância em Saúde (Agevisa).

Rondônia também contabiliza 263.036 pessoas que já tiveram ou ainda estão com a doença desde março do ano passado (início da pandemia).

Ainda conforme o boletim do Estado, Rondônia tem:

Casos ativos – 1.232

Pacientes recuperados – 255.328

Pacientes internados – 107

Exames aguardando resultado o Lacen – 53

Segundo a Sesau, houve queda em relação ao número de internações em UTI’s e, por isso, neste sábado foi encerrado o convênio com o Hospital de Amor da Amazônia.

Com o fim do convênio com o Hospital de Amor, as UTI’s destinadas para pacientes com Covid-19 em Porto Velho ficarão apenas no Hospital de Campanha (antigo Regina Pacis), no Hospital de Base, Centro de Medicina Tropical de Rondônia (Cemetron) e na enfermaria anexa ao Cemetron.

Conforme o último boletim, 1.005.155 pessoas tomaram a 1ª dose de vacina contra Covid em Rondônia e 387.391 tomaram a 2ª.

Fonte: DO DIÁRIO DA AMAZÔNIA