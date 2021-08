Nutrição adequada pode ser forte aliada na saúde e bem-estar dos felinos

O Governo de Rondônia realiza de 27 a 30 de novembro deste ano, a V Conferência Estadual da Cultura em grandes eventos no interior do Estado com a participação de todos os municípios que aderiram ao Sistema Nacional de Cultura (SNC) e à Lei Aldir Blanc, tudo sob organização e coordenação da Superintendência Estadual da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer (Sejucel).

De acordo com o historiador da Superintendência, Alécio Valois, o tema geral da conferência é “Cultura como meio de desenvolvimento social e econômico de Rondônia”, levado ao debate em certame com abrangência estadual, no período de 27 a 30 de novembro deste ano, quando além dos debates acerca do assunto e das políticas que o envolvem, fará a revisão das metas do Plano Decenal de Cultura do Estado de Rondônia, e ainda, será palco para a eleição dos conselheiros estaduais de políticas culturais, com representantes da sociedade civil e dos membros dos colegiados setoriais.

O professor explicou que a conferência se constitui numa instância de participação social, marcada por uma articulação concreta entre o Governo do Estado e a sociedade civil, por meio de suas entidades e organizações culturais, para avaliação, análise e proposição de diretrizes que subsidiem a formulação de projetos de políticas públicas para seu Plano Estadual de Cultura, tudo com amparo nas leis estaduais 2.746/2012 e 3.678/2015, que tratam e regulamentam o Plano Estadual de Cultura.

O planejamento e a organização da conferência, segundo o professor, exigem uma articulação prévia com os municípios, órgãos públicos, gestores de cultura, instituições, entidades ligadas à cultura e sociedade civil para uma mobilização conjunta, de modo a assegurar a participação de todos nas etapas previstas da conferência nos 15 municípios que aderiram ao Sistema Nacional de Cultura (SNC) e nos sete municípios que aderiram a Lei Aldir Blanc.

Dessa forma, participam da V Conferência Estadual da Cultura, os municípios de Cacoal (sede do evento), Ariquemes, Buritis, Candeias do Jamari, Cujubim, Guajará-Mirim, Ji-Paraná, Monte Negro, Ouro Preto do Oeste, Pimenta Bueno, Porto Velho, Presidente Médici, Rio Crespo, Rolim de Moura e Vilhena, todos com adesão confirmada ao SNC, e ainda, os municípios de Cerejeiras, Costa Marques, Itapuã do Oeste, Jaru, Ministro Andreazza, Santa Luzia d’Oeste e São Francisco do Guaporé, que com adesão aos projetos da Lei Aldir Blanc, também participarão da conferência como convidados da Sejucel.

De acordo com a organização do evento, as conferências regionais, nos municípios, deverão ocorrer no período de 1º a 20 de setembro.