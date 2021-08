Indiomarcio Pedroso defende retorno da insalubridade dos servidores da saúde

Durante a sessão ordinária desta segunda-feira (30), o vereador e presidente da Câmara de Vereadores de Alta Floresta D’Oeste, Indiomarcio Pedroso (PTB), defendeu o retorno da insalubridade dos servidores municipais que atuam na área da saúde e criticou as decisões tomadas pelo Poder Executivo Municipal que prejudicaram os servidores da pasta que tiveram percas salariais com as políticas financeiras implantadas recentemente pela administração municipal.

Indiomarcio Pedroso lembrou que no início do ano cobrou do Executivo Municipal a implantação de gratificação para os servidores da saúde, principalmente, para aqueles que estão na linha de frente da Covid-19, e que só agora, com a situação da insalubridade (“uma situação incabível no momento”), é que decidiram conceder gratificação, com o objetivo de recompor as percas que alguns servidores tiveram em seus vencimentos.

O vereador usou seu discurso como forma de repúdio as decisões que afetaram a insalubridade dos servidores.

Fonte: Assessoria