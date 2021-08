Convocacao Processo Seletivo SEDUC-Agente de Alimentação e Limpeza

O WhatsApp é um dos apps mais usados aqui no Brasil, sendo comum que até mesmo crianças tenham acesso ao app. Afinal, o WhatsApp é muito prático e útil, por facilitar o contato com qualquer pessoa.

Porém, por mais que o app seja útil e ofereça várias vantagens, as crianças correm o risco de ficarem expostas a inúmeros perigosos, caso não haja supervisão dos pais. Por isso que os pais precisam tomar um cuidado redobrado com os seus filhos na Internet.

Vivemos em um mundo onde há muitos perigos, até mesmo no cenário virtual, então é preciso estar sempre atento aos filhos que usam redes sociais. Assim é possível ficar de olho ao tipo de conteúdo que o filho acessa, para conseguir protegê-lo.

A boa notícia, é que existem muitas formas de espionar o WhatsApp dos filhos. Graças a tecnologia e os seus avanços, há muitos apps que oferecem a opção de clonar o WhatsApp de alguém, confira logo abaixo como fazer isso!

Como monitorar o WhatsApp?

Entre tantas opções de app para monitorar o WhatsApp, a que mais se destaca é o mSpy, sem dúvida.

Isso porque, esse app permite não só clonar o WhatsApp, mas como também todos os outros conteúdos do celular da pessoa. Dessa forma, você terá acesso a tudo o que o seu filho acessar no celular.

Para usar o mSpy, no entanto, é preciso comprar um pacote, no próprio site do programa. Feito isso, então será preciso baixar o app no celular do seu filho, seguindo os passos logo abaixo para o sistema Android:

Acesse o “Painel de Controle” do app;

Faça login com os dados que você recebeu em seu e-mail;

Siga as instruções para concluir a instalação do app.

É bem rápido e simples, além disso, o ícone do app fica “invisível” no celular de seu filho, assim não tem como ele descobrir. Para monitorar, é só você acessar o site do mSpy em um computador ou celular, e fazer login em sua conta.

Por outro lado, caso o celular do seu filho seja sistema iOS, então o processo é um pouco diferente, não sendo preciso instalar o app. Você só precisará fornecer as credenciais da conta do iCloud que deseja clonar.

Feito isso, o mSpy irá, de forma automática, associar a conta iOS com a sua conta no mSpy, então irá fornecer a você todos os dados do celular. Vale notar, porém, que se o celular tiver dois fatores de segurança, então você deverá ter acesso a ele.

Uma vez conectado com o mSpy, você não precisará usar o celular de novo, pois o app irá repassar a você todo o conteúdo que o seu filho acessa no celular. Essa é uma ótima forma de monitorar o WhatsApp do seu filho sem que ele saiba.

Por que é importante monitorar o WhatsApp dos filhos

Não há dúvidas de que a Internet seja um território que oferece uma série de perigos para o seu filho. Desde pessoas desconhecidas com más intenções, sites impróprios e até mesmo crimes cibernéticos.

Embora seja comum que crianças tenham o seu próprio celular, muitos pais ficam preocupados quanto a segurança dos filhos. Afinal, os crimes cibernéticos estão cada vez mais comuns no país.

Então, não é raro que uma pessoa possa roubar os dados pessoais de seu filho ou algo relacionado. Somando ao fato de que, na maioria das vezes, crianças tendem a ser mais ingênuas e não enxergam o perigo que se expõem.

Por isso que é essencial proteger os seus filhos dos perigos que a Internet oferece, e a melhor forma de fazer isso, é usando um app espião. Embora muitas pessoas acham essa atitude uma invasão de privacidade dos filhos.

No entanto, monitorar o WhatsApp dos filhos, nada mais é que um ato de cuidado e preocupação. Além de ser fundamental para garantir a segurança das crianças e tornar a relação delas com os celulares mais saudável.

Como dito acima, embora seja um dos apps mais usados para essa finalidade, o mSpy não é o único. Há muitos outros apps, além de métodos que também podem ser usados para clonar o WhatsApp de alguém.

Conclusão

Viu como monitorar o WhatsApp dos filhos e importante? Mesmo que pareça uma invasão de privacidade, clonar o WhatsApp é necessário para evitar que o filho corra algum tipo de perigo.

Por fim, não esqueça de deixar o seu comentário caso tenha gostado desse conteúdo ou ainda tenha alguma dúvida sobre!

Fonte: Lucas FBS