Nota de pesar da Associação dos Agropecuaristas ( Agraf ) de Silvair Gonçalves Lara

A associação dos agropecuaristas de alta Floresta, recebe com tristeza a morte de Silvair Gonçalves Lara uma morte prematura mais nada é feito sem a vontade do Nosso Pai Maior, silvai contribui por muitos anos ajudando com a feira agropecuária de alta floresta era um entusiasta desse mundo do rodeio, nossos sentimentos e condolências à Família Lara pioneiros de nosso município.

Fonte: Assessoria Agraf