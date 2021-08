Indiomarcio Pedroso cobra agilidade na aprovação da Projeto de Lei Complementar 085

O vereador e presidente da Câmara de Vereadores de Alta Floresta D’Oeste, Indiomarcio Pedroso (PTB), esteve reunido, em Porto Velho, com o presidente da Assembleia Legislativa, Alex Redano (PRB), e com o Deputado Estadual Ezequiel Neiva (PTB), para tratar de assuntos de interesse do município de Alta Floresta D’oeste e região. Na ocasião, o vereador cobrou do deputado Alex Redano, agilidade na aprovação do Projeto de Lei Complementar 085/2000, que trata sobre a atualização da lei do Zoneamento Socioeconômico-Ecológico do Estado de Rondônia e revoga Lei Complementar nº 233, de 6 de junho de 2000.

O deputado Alex Redano fez o compromisso de votar o projeto até o dia 20 de setembro, o que mudará drasticamente toda a economia no Estado de Rondônia.

De acordo com o vereador, o projeto tranquilizará os moradores da região.

Fonte: Assessoria