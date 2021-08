Pedido de renovação licença de instalação de carlos braga

O Senhor RONALDO MAURICIO DO PRADO, Proprietário de um LOTE Rural, localizado linha P-42, KM 02, lado norte lote 158-B, Gb 03, Setor PARECIS, MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS, portador do CPF- 885.957.572-97, torna público que requereu ao COLMAM/SEDAM em 05/08/2021, os pedidos DE LICENÇA PREVIAM, LICENÇA DE INSTALAÇÃO E DE OPERAÇÃO PARA A ATIVIDADE DE PISCICULTURA em sua propriedade, no endereço acima descrito.

RONALDO MAURICIO PRADO

Proprietário