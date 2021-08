Natã Soares apresenta pedido para realização de feiras de artesanato

Durante a sessão ordinária desta segunda-feira (23), o vereador Natã Soares (PSB), apresentou uma indicação ao Executivo Municipal, solicitando a retomada do programa de incentivo ao artesão e aos produtos regionais em Alta Floresta D’Oeste, através da organização de feiras para vendas de artesanato e vendas de produtos regionais.

Na justificativa, o vereador informou que a feira de vendas de artesanato e produtos regionais tem “a finalidade de coordenar e desenvolver atividades que visem valorizar o artesão do nosso município, elevando o seu nível cultural, profissional, social e econômico, bem como desenvolver e promover o artesanato e a empresa artesanal”.

“O objetivo é implantar e desenvolver o programa, projetos e ações que promovam e valorizem o potencial do setor artesanal e oportuniza a geração de trabalho e renda, mediante a realização de feiras e outros eventos para comercialização do produto artesanal, com o aproveitamento das vocações e culturas regionais, a formação de uma mentalidade empreendedora e a capacitação de artesãos para o mercado competitivo”.

De acordo com Natã Soares, a realização da Feira de Vendas de Artesanato e Produtos Regionais também beneficiará as agroindústrias existentes em Alta Floresta.



Fonte: Assessoria