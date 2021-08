Alta Floresta registra 06 novos casos de covid-19, nesta quarta-feira dia 25

O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa), recebeu do Ministério da Saúde (MS) nesta segunda-feira (23), na Central Estadual da Rede de Frio em Porto Velho, mais uma remessa de vacinas contra a covid-19, que serão distribuídas às Regionais de Saúde do Estado.

Nesta remessa, foram recebidas 61.450 doses, sendo 17.400 doses da CoronaVac; 17.550 doses da Pfizer e 26.500 doses da vacina AstraZeneca, para imunizar a população prevista no Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação (PNO), que irá contemplar a 1ª e 2ª doses para a população com idade igual ou superior a 18 anos.

Com as doses recebidas nesta segunda-feira, o Estado contabiliza o montante de 1.722.138 doses de vacinas contra a covid-19, recebidas do Governo Federal, sendo:

Coronavac: 571.758;

AstraZeneca: 659.900;

Pfizer: 455.130;

Janssen: 35.350

Todas as doses recebidas serão destinadas as Regionais de Saúde do Estado nesta terça-feira (24). Serão 12.729 doses para a regional de Ji-Paraná; 7.167 para a regional de Cacoal; 4.999 para a regional de Vilhena; 9.808 para a regional de Cacoal; 5.976 para a regional de Rolim de Moura e 20.771 para a regional de Porto Velho.

O diretor-geral da Agevisa, Gilvander Gregório, salienta que o Governo de Rondônia está empenhado no Plano Nacional de Aceleração de Vacinação e convoca os rondonienses a completar o esquema vacinal com a 2ª dose. Em todo o Estado até o momento, são 71,5% da população que está vacinada com a 1ª dose e 25% vacinada com a 2ª dose.

“É importante dizer que a 2ª dose para completar o ciclo vacinal de proteção contra a covid-19 e suas variantes, que circulam pelo país a fora, em especial a delta. Além disso, o uso de máscara, álcool em gel e o distanciamento social são indispensáveis neste momento”, pontuou Gregório.

ADOLESCENTES

Gregório destacou que todos os municípios de Rondônia iniciaram a vacinação na faixa etária de 18 anos. Também foi iniciada a vacinação em adolescentes de 12 a 17 anos que possuem comorbidades e ainda, para quem não possui comorbidades, com doses da Pfizer.

“É o Plano de Aceleração da Vacinação acontecendo e nosso prognóstico até o final de outubro, é que toda a população do Estado de Rondônia esteja vacinada dentro do plano de imunização, fechando o ciclo vacinal de proteção contra o coronavírus”, conclui o diretor-geral da Agevisa.