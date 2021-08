Vereadora Marilza anuncia investimentos para Apae e Emater de Alta Floresta

A vereadora Marilza Cristina (PP) e os vereadores William Oliveira (MDB) e professor Romeu (PSD), estão acompanhando as vistorias dos veículos que fazem o transporte escolar em Alta Floresta D’Oeste. As vistorias ocorrem no pátio da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SEMIE).

Os parlamentares fazem parte da comissão de educação da Câmara de Vereadores e assumiram a responsabilidade de acompanhar os trabalhos para garantir segurança aos alunos durante o transporte. As ações acontecem com o possível retorno das aulas presenciais, previstas para o dia 9 de setembro em Alta Floresta.

As vistorias iniciadas nesta sexta-feira, dia 30 de julho, continuam nos dias 3 e 5 de agosto. Veículos de três empresas serão vistoriados.

Florestanotícias.com