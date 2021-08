Reportagem: Mais um acidente com vítima fatal na Linha P-50 em Alta Floresta

As informações são de que o veículo teria batido na traseira da moto arremessando o piloto e a passageira.

Na noite deste domingo (15), um acidente envolvendo uma caminhonete Hilux e uma motocicleta Honda Cg 125 Fan, deixou uma vítima fatal na RO 135 km 04, próximo a ponte de concreto, na zona rural de Alta Floresta D´Oeste RO.

De acordo com informações obtidas pelo site 190online, por volta de 19h00 a caminhonete que estava sendo conduzido por um homem de 65 anos colidiu na traseira da motocicleta, arremessando o piloto e a passageira.

A moto estava sob comando de um homem de 50 anos que sofreu graves lesões, ele transportava como passageira uma mulher identificada por Adriana Gomes de Souza de 39 anos, que chegou a ser socorrida por uma ambulância, porém não resistiu ao ferimentos e veio a óbito.

Aos Policiais que registraram o acidente, o condutor da caminhonete disse que estava trafegando pela LH P-50 sentido a cidade Alta Floresta D’Oeste, quando no sentido contrário vinha outro veículo, sendo que foi necessário utilizar a luz baixa de seu veículo, e na baixada do Km 04 colidiu na traseira da motocicleta Honda que estava trafegando no mesmo sentido, sem nenhum tipo de iluminação traseira, não conseguindo evitar a colisão.

A Perícia Técnica compareceu ao local do acidente, onde irá apontar em alguns dias as causas do acidente, a Policia Militar, controlou o trânsito no local, onde após o registro do acidente foi liberado.

Segundo informações, a vítima fatal, Adriana Gomes de Souza, era proprietária de uma sorveteria e residia na Vila Marcão.

Fonte: www.190online.com