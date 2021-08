II Conferencia da Mulher Advogada de Rondônia evento 100% on-line é gratuito

Transformação do atendimento também incluiu reforma de 17 agências esse ano e instalação de totens

Conceito 4D (digitalização, descentralização, diversificação e descarbonização) guia plano de negócios da companhia no estado

Com 16 serviços disponíveis nos canais digitais, sendo responsável por 78% do total de atendimentos no mês de junho, a Energisa está transformando o contato entre empresa e o cliente. A estratégia está baseada no conceito 4D que prevê digitalização, descentralização, diversificação e descarbonização dos negócios e garante que os serviços mais procurados, como segunda via e negociação de débitos, possam ser realizados sem que o cliente precise sair de casa ou que haja uma agência próxima. Atualmente, a Energisa está presente nos 52 municípios de Rondônia.

Kassia Goes, coordenadora de atendimento da concessionária em Rondônia, explica que com isso cada cliente tem uma agência de atendimento inteira na palma da mão. “Cada vez mais as pessoas buscam alternativas para facilitar o seu dia a dia, sem burocracia, e a tecnologia é a ferramenta ideal para isso”, conta. As funções disponíveis nos três canais digitais (App Energisa On, Whatsapp Gisa e site www.energisa.com.br) foram escolhidas com base nas mais procuradas no atendimento presencial.

O projeto de Transformação energética que a Energisa planejou para Rondônia, com investimento de R$ 1,7 bilhões nos três primeiros anos de atuação, também abrangeu a reforma de 17 agências que receberam novos mobiliários e equipamentos mais modernos, como os Totem’s de autoatendimento. A coordenadora conta que a transformação envolveu também os atendentes que passaram por amplo treinamento sobre os sistemas de informática usados pela empresa, mas principalmente da interação com o cliente.

“Em média, fazemos 50 mil atendimentos por mês de forma presencial. Quando nossos clientes estão nas agências, queremos que eles tenham conforto e segurança. Por isso, algumas agências ainda estão em processo de transformação e vão mudar de endereço para facilitar o acesso”, disse ao lembrar que o tempo médio de atendimento está de acordo com os prazos regulatórios estabelecidos pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). Os endereços e horários de atendimento das agências nos 52 municípios estão disponíveis no site www.energisa.com.br.

Conheça os serviços disponíveis 24 horas por dia nos whatsapp GISA (69 9 9358-9673), aplicativo Energisa ON e site www.energisa.com.br

1 – Segunda Via

2 – Religação

3 – Ver contas abertas

4 – Autoleitura

5 – Mudança de titularidade

6 – Parcelamento

7 – Ligação Nova

8 – Informar falta de energia

9 – Histórico de consumo

10 – Alterar dados cadastrais

11 – Informar pagamento

12 – Acompanhamento de solicitação

13 – Recuperar acesso da conta

14 – Agendamento de atendimento presencial

15 – Denúncia de fraude

16 – Recadastramento rural