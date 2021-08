Gov entrega equipamentos modernos e de alta precisão para PM, PC e CBM

Para atender o anseio antigo da Segurança Pública e dar melhor resposta às demandas da população, o Governo de Rondônia por meio da Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania (Sesdec) realizou na manhã desta terça-feira (24), na sede do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), a entrega de equipamentos modernos e de alta precisão para Polícia Militar (PM), Polícia Civil (PC) e Corpo de Bombeiros Militar (CBM).

O secretário da Sesdec, José Hélio Cysneiros Pachá, destacou que a satisfação de quem recebe é a mesma de quem entrega os equipamentos por entender que além de valorizar e reconhecer o trabalho do efetivo envolvido na Segurança Pública, também dota as instituições de condições para operações, o que fortalece o combate à criminalidade, e consequentemente promove a paz em Rondônia.

‘‘São equipamentos muito importantes para o Bope, para a Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) da Polícia Civil e para o Corpo de Bombeiros, sendo que para o Core, são destinados fuzis e uma van. Já para o Bope, são entregues fuzis, inclusive um de alta precisão, capacetes balísticos, equipamentos de mergulho autônomo, drone e uma van; e para o Corpo de Bombeiros mais de 50 equipamentos de proteção respiratória’’, pontua Pachá.

De acordo com a Sesdec, os equipamentos são oriundos de parcerias com o Exército Brasileiro, Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, Ministério Público do Trabalho da 14ª Região, e Secretaria de Gestão e Ensino em Segurança Pública (Segen) do Ministério da Justiça e Segurança Pública.

Para o titular da Sesdec, iniciativas como essa, de aparelhar as instituições com o que há de moderno, demonstra o quanto as forças estaduais de segurança são importantes na prestação de serviço à sociedade. ‘‘O Corpo de Bombeiros é uma das instituições mais admiradas, e estamos em uma época em que estão no enfrentamento diário de diversos incêndios, e os equipamentos vão ajudar bastante na proteção deles, a fim de atender nossa população com mais segurança. Já o Bope e Core, são as duas unidades que são as últimas opções táticas de suas corporações, e precisam estar aparelhadas para melhor realizar suas missões’’.

‘‘É preciso se utilizar de equipamentos que tragam eficiência para atuação na ponta da linha, e essas entregas vão permitir melhores condições para o trabalho técnico, e garantir melhores resultados. Temos experimentado isso; a tropa tem conseguido em operações complexas se resguardar com materiais muito bons, com armamento que realmente funcionam, com coletes que cumprem a sua finalidade, contando ainda com câmeras, drones e apoio aéreo. Agradecemos todo esse suporte’’, avalia o comandante-geral da Polícia Militar, coronel PM Alexandre Luís de Freitas Almeida.

‘‘Para nós, bombeiros, é muito importante recebermos equipamentos de proteção respiratória, pois vão ajudar muito nas operações. Nos sentíamos valorizados e o nosso trabalho reconhecido. Vamos conseguir dar melhor resposta às nossas ocorrências e assim atender melhor a nossa população’’, considera o comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar, coronel BM Nivaldo de Azevedo Ferreira.

Responsável pelo Bope, o major Felipe Pereira, pontuou os impactos positivos dos novos equipamentos nas operações. ‘‘São equipamentos que vão nos auxiliar na execução de nossas mais diversas missões. Esse apoio é de grande valia e um reconhecimento do serviço que o Bope presta a sociedade’’.

O delegado Willian Sanches, responsável pelo Core, enalteceu o investimento realizado. ‘‘É uma entrega muito importante, pois assim passamos a ter um equipe que é especializada mais equipada. O veículo, por exemplo, será muito útil para o deslocamento para missões mais sensíveis onde precisamos levar mais equipamentos com segurança aos locais das ocorrências, e assim dar um melhor atendimento para a população’’.

O delegado Jairo Santana Júnior, responsável pela Divisão de Logística e Apoio Operacional da Polícia Civil, que esteve na solenidade como representante do delegado geral da Polícia Civil, Samir Fouad Abboud, agradeceu o empenho do Governo de Rondônia em dotar a PC de melhores condições de trabalho. ‘‘Mais uma vez nosso pedido foi atendido para dar melhor segurança à sociedade. É uma conquista, onde todos nós somos beneficiados’’. Fortalecer a Segurança Pública faz parte da política pública do Poder Executivo. ‘‘O nosso governador, coronel Marcos Rocha, orientou desde o início da gestão que fizéssemos o possível para aparelhar as forças estaduais de segurança. E assim estamos fazendo. Além disso, estamos capacitando o efetivo; ontem mesmo tivemos a aula inaugural da capacitação envolvendo policiais civis e militares na operação de drones de alta tecnologia. Enfim, uma junção de esforços que vai melhorar muito a condição da Segurança Pública de Rondônia’’, afirma o secretário Pachá.