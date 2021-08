Temperaturas chegam a 39ºC esta semana em várias cidades de RO

O domingo e os próximos dias devem ser de tempo seco, de muito calor e com a umidade do ar chegando a 20% em Rondônia. É o que apontam as previsões do tempo.

No domingo (22), uma massa de ar quente e seco predomina sobre grande parte de Rondônia. Segundo os modelos meteorológicos, há previsão de chuvas passageiras em Porto Velho, no Vale do Jamari e no Vale do Guaporé no domingo. Já nas demais regiões do estado não há previsão de chuva, predominando o calor.

As cidades mais quentes do estado no domingo que podem chegar aos 39ºC são:

Rolim de Moura

Cacoal,

Novo Horizonte,

Nova Brasilândia,

Alto Alegre,

Jaru,

Ji-Paraná,

Ouro Preto do Oeste,

Presidente Médici,

Urupá e

Vale do Paraíso.

A previsão para a segunda-feira (23) também é de muito sol e calor em todas as regiões do estado, com céu variando de claro a parcialmente nublado. A umidade segue baixa, com valores mínimos oscilando entre 30% e 20% no período da tarde, mantendo o estado de atenção para baixa umidade do ar, que se torna prejudicial à saúde. As temperaturas permanecem nos 39ºC em grande parte do estado.

Há ainda, previsão de chuvas rápidas e passageiras em algumas localidades no próximo fim de semana. Em Rolim de Moura, a temperatura deve cair para 35ºC na quinta-feira (26) e há probabilidade de 35% de chuvas rápidas. A previsão do retorno progressivo das chuvas está mantido até o fim do mês.

Não chove em Rolim de Moura e em vários municípios do estado há mais de 4 meses.

Fonte: G1 em tempo