Jean participa da abertura da 1ª Copa Rondo Esporte de Futsal em Rolim de Moura

O deputado Jean Oliveira (MDB), participou em Rolim de Moura, na última sexta-feira (20), a convite do prefeito Aldo Júlio, da abertura da 1ª Copa Rondo Esporte de Futsal. A competição esportiva reunirá as melhores equipes do salonismo de Rondônia.

Ao todo 12 equipes de diversos municípios do estado jogarão no Ginásio Municipal “Ninho do Pássaro” em busca do título e da premiação. A competição é organizada pela Autarquia Municipal de Esporte de Rolim de Moura (Amerolim). O Presidente da Amerolim, Willian Zanetti, informou que a Rondo Esporte é parceira máster do evento que é organizado pela Autarquia com apoio do prefeito Aldo Júlio que é desportista.

Jean Oliveira no seu pronunciamento disse ser uma grande satisfação estar participando da abertura da 1ª Copa Rondo Esporte de Futsal em Rolim de Moura ao lado do prefeito Aldo Júlio, que, segundo o deputado, tem dado ânimo às pessoas na sua gestão: “ Tem trazido algo, que há algum tempo, desde que essa pandemia começou, que nós não temos; que são as alegrias, de num ginásio como esse, reunir jovens, reunir famílias – pessoas de todas as idades, pra vir compartilhar do esporte, que é uma coisa muito importante para toda comunidade”, disse o deputado.

O parlamentar cumprimentou, presentes no evento, o vice-prefeito, Alcides Rosa, os vereadores: Ivan Vasconcelos, Renato de Alencar (Renatão), Cidinei Furtunato, a vereadora Juliana Aparecida, e o presidente da Câmara, vereador Claudinei Fernandes de Souza, o Claudinho. Jean Oliveira elogiou o trabalho dos vereadores e do presidente da Câmara, e ressaltou o trabalho do Executivo Municipal – “Mais uma vez prefeito Aldo Júlio, parabéns pela tua gestão, uma gestão compartilhada com a população de Rolim de Moura”.

O prefeito Aldo Júlio, falou sobre o trabalho do deputado Jean Oliveira em prol de Rolim de Moura – “O deputado Jean Oliveira estar sempre disposto a contribuir com o desenvolvimento do nosso município. É o grande parceiro da nossa administração. Em nome da população de Rolim de Moura, agradecemos o trabalho e o esforço do deputado Jean Oliveira para ajudar nosso município”, disse Aldo Júlio.

Assessoria de Imprensa – 23 de agosto de 2021

Porto Velho, 23 de agosto de 2021