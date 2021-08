Indiomarcio Pedroso e demais vereadores participam da carreata da Apae

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Alta Floresta D’oeste/Rondônia, realiza a partir desta segunda-feira (23) a Semana da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. Este ano, o evento tem como tema: “É tempo de transformar conhecimento em ação”.

Como parte da programação, foi realizada uma carreata pelas principais ruas e avenidas da cidade para abrir as atividades.

A carreata teve início por volta das 9 horas desta segunda-feira e contou com a presença do vereador Indiomarcio Pedroso (PTB), presidente da Câmara de Vereadores, e demais parlamentares do município, entre eles: William Oliveira (MDB) e Natã Soares (PSB), bem como a equipe de profissionais do Centro Educacional Dr. Antônio Lázaro de Moura (APAE) e membros da sociedade local.

Comemorada desde 1964, a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla tem como objetivo conscientizar a sociedade sobre a importância de práticas inclusivas e de respeito às diferenças, os direitos de cidadania e inclusão social de todos.

As atividades em Alta Floresta D’Oeste seguem até o próximo dia 28.

FONTE: Assessoria