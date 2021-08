É com pesar que a Funerária Bom Pastor comunica o falecimento de Maria Cerqueira Rodrigues, mais conhecida como maria das pamonhas mãe do Geneci da sete digital, seu corpo está sendo velado na Igreja Adventista do 7ª dia central.

O seu sepultamento será nesta terça feira dia 24 de agosto de 2021 no cemitério local, a família enlutada agradece a presença de parentes e Amigos.

Fonte: Florestanoticias.com